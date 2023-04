Ukázal se údajný AMD EPYC Genoa-X s 96 jádry a 1,15 GB L3 cache

AMD EPYC řady Genoa-X by mohly dostat až EPYC 9684X. Podezřele může vypadat copyright AMD s datem 2021, nicméně dřívější roky jsou na heatspreaderech procesorů AMD obvyklé.

Zhruba před měsícem se objevila informace, že nové procesoryřadyby mohly dostat až 1,15 GB paměti L3 cache (přesněji 1152 MB). Nyní se na internetu objevil snímek procesoru, který by měl být tímto monstrem. Na obrázku byl ukázán AMD EPYC řady 9004, ale podle fotografie se nedá poznat, který přesně model by to měl být (fotografii je tak třeba brát s rezervou). Údajně se mělo jednat právě o model s touto obří pamětí, konkrétně. Podezřele může vypadat copyright AMD s datem 2021, nicméně dřívější roky jsou na heatspreaderech procesorů AMD obvyklé.

Tento procesor by měl být postaven na architektuře Zen 4, mít celkem 96 jader a být schopen zpracovat 192 vláken najednou. Procesor by měl mít 384 MB L3 klasické cache (12 CCD×32 MB) a 768 MB 3D V-Cache (12 CCD×64 MB 3D V-Cache). To by mělo dělat celkem 1152 MB L3 cache. Každé jádro má pak ještě 1 MB L2 cache na jádro, což by dávalo celkem 1248 MB cache paměti (nepočítáme-li L1 cache). Pokud jde o spotřebu TDP u procesorů Genoa-X, tak ta by měla činit 400 W s tím, že je možné ji nakonfigurovat na nižších 320 W. Oficiální představení procesorů se očekává zhruba v letošním létě.