Ukázka ze zrušené hry Prince of Persia: Redemption se objevila na internetu

Prince of Persia můžeme bez váhání zařadit mezi nejslavnější herní franšízy všech dob. O to více ovšem překvapí, že poslední titul z této série – Prince of Persia: The Forgotten Sands – byl vydán v roce 2010. Desetileté čekání by se ovšem mohlo blížit ke konci, jak naznačuje jedna z indícií. Tím nemáme na mysli „únikovku“ ve virtuální realitě, kterou vývojáři oznámili letos v únoru, ale plnohodnotný titul. Nasvědčují tomu informace o nově zaregistrované doméně princeofpersia6.com, která patří Ubisoftu. To samozřejmě nemusí být stoprocentní potvrzení, že je v plánu Prince of Persia 6, ale jisté naděje to fanouškům této série dává.

To ovšem není jediná novinka, která se v posledních týdnech objevila v souvislosti s touto franšízou. Ještě větší pozdvižení vzbudilo uniklé tříminutové video, které ukazuje záběry ze hry Prince of Persia: Redemption. Že jste o tomto dílu ještě neslyšeli? Není divu, neboť ke zrušení vývoje došlo ještě dříve, než stačil být oficiálně oznámen. Na hře pracovalo studio Ubisoft Montreal, které připravilo koncepci. Vývojářský tým ovšem patrně neuspěl u vedení, které dalo přednost jiným plánovaným titulům a Prince of Persia: Redemption nakonec skončil v propadlišti dějin. Tento týden se na povrch dostalo již zmiňované video, které bylo sice na YouTube uploadováno již v roce 2012, ale donedávna patrně bylo nastaveno jako soukromé.

A co nám měla před osmi lety zrušená hra nabídnout? Ze záběrů je patrné, že titul nabízí podobné prostředí jako vydaný Prince of Persia: The Forgotten Sands, dokonce i město by mohlo být stejné. Kromě jiného hlavního hrdiny se hra také více zaměřuje na souboje s bossy. Mohl by ovšem titul uspět i po osmi letech? Trendy se mění, takže by to neměl vůbec snadné. A není ani tolik řeč o grafickém zpracování, ale spíše o lineárnosti staršího titulu. Nezbývá tedy než doufat, že Ubisoft u případně připravovaného dalšího dílu Prince of Persia využije možnosti otevřeného světa, jako to učinil v případě Assassin's Creed, aby si hráči mohli naplno vychutnat ulice starověkých perských měst.

Jonathan Cooper, bývalý vývojář Ubisoft, mezitím na Twitteru potvrdil autenticitu uniklého videa. O animace se měl dle jeho slov postarat Khai Nguyen, který spolupracoval třeba na herní sérii For Honor. Připomeňme si, že první díl Prince of Persia vyšel už v roce 1989 pro počítače Apple II a později se dočkala portu na řadu dalších platforem. Kromě původní trilogie vyšla také série The Sands of Time (zahrnující i poslední vydaný titul Prince of Persia: The Forgotten Sands) a několik spin-offů či remaků.

Ceny souvisejících / podobných produktů: