Úložiště CATL Tener s LFP články nabídne 6,25 MWh a 0% degradaci prvních 5 let

Společnost CATL známe jako velkého výrobce akumulátorů, a to zejména těch lithiových. Její články najdeme v elektromobilech mnoha známých značek a nejen tam. Spolu s tím, jak se produkce a spotřeba elektrické energie stávají více nestabilními, za což mohou především obnovitelné zdroje energie, je také potřeba více řešit akumulaci energie. Nová úložiště rostou jako houby po dešti a jedním z řešením úložišť (a v poslední době velmi častým) jsou akumulátory. Čínská firma CATL představuje právě jedno takové řešení. Její akumulátor Tener je kontejnerem, který pojme 6,25 MWh elektrické energie.



Novinka je založena na lithiových článcích LFP, které jsou dobře známy svou vysokou životností, poměrně slušnou bezpečností, nižší cenou v porovnání s většinou jiných lithiových typů, mají také menší ekologický dopad (neobsahují např. kobalt), nicméně vadí jim nízké teploty ještě více než jiným směsím a mají také malou energetickou hustotu. To ale v případě stacionárních úložišť není až tak palčivý problém jako u aut (kde se ale LFP také používá). Nicméně je to právě navýšení energetické hustoty, které má být jedním z taháků baterie Tener. Použité LFP články totiž dosahují objemové energetické hustoty 430 Wh/l, což je v dané třídě LFP článků pro úložiště nadprůměrná hodnota (zde připomeňme, že NMC/NCA v autech mohou mít i přes 700 Wh/l).

Výsledkem je, že na jednotku plochy tu máme o 30 % více energie než původně a velké úložiště pak může mít plochu menší asi o 20 %. CATL např. tvrdí, že 200MWh park s novým typem akumulátorů zabere 4465 m2, což je o oněch 20 % méně než původní řešení s 5MWh kontejnery. Zajímavostí je také vysoká životnost, kdy CATL slibuje, že během prvních 5 let práce akumulátoru nedojde k vůbec žádnému snížení kapacity ani podávaného výkonu. Nakolik je to řešeno bufferem, to jsme se nedozvěděli.