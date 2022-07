Umělá inteligence GPT-3 napsala vědecký článek sama o sobě

Zda se někdy dočkáme systémů obecné umělé inteligence, které budou schopny "přemýšlet" o čemkoli, to je stále plně nezodpovězenou otázkou. Faktem nicméně je, že se od strojového učení pro práci na jednom předdefinovaném tématu dostáváme ke stále lepším a lepší systémům, přičemž se zlepšuje i schopnost "rozumět" větám v lidské řeči. Jedním z takových systémů je GPT-3 (Generative Pre-trained Transformer 3), jehož má na svědomí projekt OpenAI.



Vědkyně Almira Osmanovic Thunström z Institutu neurověd a psychologie na Univerzitě v Gothenburgu dle svých slov jednoho deštivého odpoledne využila svého účtu na OpenAI k systému umělé inteligence GPT-3. Zadala jí úkol: "Napiš akademický článek o 500 slovech o GPT-3 a přidej do textu vědecké reference a citace." Výsledkem bylo generování textu, který má docela strukturu vědeckého článku, přičemž celý proces zabral zhruba 2 hodiny. Tento text je volně dostupný na internetu a můžete si ho sami přečíst. Místy je trochu kostrbatý a plný klasických klišé vědeckých článků, ale na to, že jde o počítačem generovaný text, to není špatná práce.