Únik CPU Intel Core i9-11900K potvrzuje jen 8 jader, dosáhne na 5,3 GHz

Intel chystá nové procesory Core 11. generace s kódovým označení Rocket Lake-S. Vrcholným zástupcem bude Intel Core i9-11900K, který nahradí předchozí model i9-10900K. Pohled na specifikace však přináší otázku, o kolik bude lepší. Zatímco předchozí model byl 10jádrový (s podporou až 20 vláken najednou), nyní se budeme muset spokojit s 8 jádry a 16 vlákny. Ani frekvence tomu moc nepomohou. Základní frekvence má klesnout ze 3,7 na 3,5 GHz, maximální Boost na všech jádrech je pak 4,8 GHz. Boost na jednom jádře činí 5,2 GHz (10900K mělo 5,3 GHz), nicméně v případě Thermal Velocity Boost (TVB) mají oba dva procesory shodně velmi pěknou frekvenci 5,3 GHz.



Snížilo se také množství sdílené L3 cache paměti z 20 MB na 16 MB (nadále tedy 2MB na jádro). L2 cache by pak měla být vlastní každému jádru zvlášť a při 512 kB na jádro bychom tu měli mít celkem 4 MB. Hovoří se o tom, že TDP PL1 bude na hodnotě 125 W, nicméně PL2 bude hodně vysokých 250 W. Novinka bude nicméně postavena na nové architektuře jader Cypress Cove, která by měla přinést nemalé navýšení IPC, takže by se nový procesor navzdory snížení počtu jader neměl mít za co stydět. Máme tu mít řadič pamětí DDR4-3200, podporu 20 linek PCIe 4.0 místo 16 linek PCIe 3.0. Nová řada má podporovat HDMI 2.0b, DP 1.4a, HBR3, slibuje i podporu 12bitového videa AV1/HEVC a E2E kompresi. Dále se tu má objevit USB 3.2 Gen2x2, Thunderbolt 4 (USB4) a 2.5GbE LAN.

CPU

Jádra/vlákna

Takt (základní)

Takt (Boost všechna jádra)

Takt (Boost 1 jádra)

L2/L3 cache TDP (PL1/PL2) TVB i9-11900K

8C/16T

3,5 GHz

4,8 GHz

5,3 GHz

4MB/16MB

125W/250W

ano

i7-11700K

8C/16T

-

4,6 GHz

5,0 GHz

4MB/16MB

125W/225-250W?

ano

i5-11600K

6C/12T

-

4,7 GHz

4,9 GHz

3MB/12MB

-/-

ne

i5-11400

6C/12T

-

4,2 GHz

4,4 GHz

3MB/12MB

65W/125W

ne

Úniky zároveň poodhalily i méně výkonné modely 11. generace. Přijít by měl i 8jádrový Core i7-11700K s podporou TVB, dále by to měly být ještě dva 6jádrové modely i5-11600K a i5-11400. V posledním případě bychom se měli dočkat 65W TDP PL1 a 125W PL2.

