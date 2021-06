Uniká další info o hybridních Alder Lake a Raptor Lake s až 24 jádry

Intel chystá nové procesory, které u architektury x86 netradičně přejdou na koncepci big.LITTLE, kterou známe např. z mobilních procesorů postavených na ARMu. Ta kombinuje různé typy jader, několik výkonných a k nim několik úsporných. Jako první by se tato koncepce měla objevit v procesorech Alder Lake. Uniklá data zveřejněná přes účet Moore’s Law is Dead hovoří o tom, že by se nové procesory měly představit 25. října a postupně se má řada rozšiřovat (s mobilními čipy Alder Lake se např. počítá až v průběhu roku 2022).



Nové procesory mají kombinovat výkonná jádra Golden Cove a úsporné modely Gracemont. Hovoří se o tom, že procesory budou k dispozici v různých variantách lišících se počtem jader a určením. V zásadě zde bude pět velkých typů, S1 a S2 pro desktopy, P1 a P2 pro mobilní nasazení a M pro mobilní nasazení s velkým důrazem na co nejnižší spotřebu.

Alder Lake K využije hybridní typ S1. Měl by mít 125W TDP, patici LGA1700, integrované GPU Xe s 32 EU, podporu DDR5 a PCIe 5.0. Core i9 K by mělo dostat konfiguraci 8+8, Core i7 K 8+4 a Core i5 K pak 6+4. Alder Lake A bude dle úniků trochu komplikovanější. Core i9 a i7 (bez K) budou stále na typu S1, ale Core i5 (opět bez K) už využije typ S2 v konfiguraci 6+0. Nepůjde tedy o hybridní typ a bude mít jen výkonná jádra jako doposud. Core i3 se pak bude muset spokojit s konfigurací 4+0.

Alder Lake P zamíří do mobilní sféry. I zde se můžeme těšit na DDR5 PCIe 5.0 a GPU Xe dostane až 96 EU. Většina modelů Core H bude využívat typ P1 s konfigurací 6+8. Naopak modely Core U mají mít typ P2 a patrně půjde o konfiguraci 2+8. Důraz tak bude především na úsporná jádra. Pokud jde o spotřeby, mají se pohybovat mezi 12 až 45 W TDP. Alder Lake M se už se spotřebou dostane na 7 až 12 W a najdeme ho v procesorech Core M a Core Y. Úniky hovoří o konfiguraci 2+8, grafickém čipu Xe s 96 EU, nicméně má mít podporu PCIe 4.0, LPDDR4X a LPDDR5. Pokud jde o vysoký výkon v mobilní sféře, tam by se v Q2/2022 měl objevit Alder Lake HX s konfigurací 8+8 a podle všeho by měl mít spotřeby v rozsahu 45 až 65 W TDP.

Konec roku 2022 by měl přinést procesory Raptor Lake. Mají podporovat patici LGA1700, mít výkonná jádra Raptor Cove a konfigurace až 8+16, tedy by šlo o 24jádrové procesory. DDR5 paměti mají být podporovány až do frekvencí DDR5-5600. Zajímavostí z úniku je i to, že Intel vyjádřil nejenže obavu z AMD, které proti Intelu nasadí Zen 4 Raphael, nemluvě o Zen 5 a dalších, nicméně ještě větší obavu má ze strany Applu. Předpokládá, že Mac Pro přijde s konfigurací 32+8 (o tom se už několikrát mluvilo ve spojitosti s novými generacemi M1X), které by měly mít velmi vysoké IPC.

