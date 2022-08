Unikají ceny procesorů AMD Ryzen 7000 (Zen 4)

AMD oznámilo, že se objeví na letošním Gamescomu 2022, který se koná 23. až 28. srpna a den poté (29. srpna ve 20:00 ET, resp. u nás 30. srpna ve 2:00 ráno) představí nové procesory AMD Ryzen 7000. Embargo na recenze potrvá do 13. září v 15:00, prodeje pak budou moci být zahájeny 15. září v 15:00. Velkou otázkou jsou samozřejmě ceny novinek, které na rozdíl od specifikací stále jen odhadujeme. Kanadský obchod PC-Canada nám v tom ale svým únikem trochu pomohl.

Pojďme se tedy podívat na tyto ceny, které byly pochopitelně v kanadských dolarech. V závorkách pak uvádím přepočet na českou cenu.

AMD Ryzen 9 7950X - 1140 CAD (21100 Kč)

AMD Ryzen 9 7900X - 777 CAD (14400 Kč)



AMD Ryzen 7 7700X - 613 CAD (11400 Kč)



AMD Ryzen 5 7600X - 423 CAD (7800 Kč)



Tohle vypadá na vysoké ceny, nicméně to zhruba odpovídá zaváděcím cenám předchozí generace. Zajímavé je ale třeba to, že 5600X je nyní u nás za 5600 Kč, přitom v tomto kanadském obchodě mají 5600X v přepočtu za více než 8000 Kč (tedy o více než 40 % dráž), u 7700X by to bylo dokonce téměř 50 %, u vyšších modelů je to naopak méně. Když totiž srovnáme ceny již existujících Ryzenů 5000 u nás a v tomto kanadském obchodě, naše ceny jsou v průměru někde okolo 70-80 % těch kanadských (naopak Intel je tam výhodnější). To by však pak mířilo spíše k následujícím hodnotám, které zní až podezřele dobře a byly by v podstatě na úrovni výběhové řady 5000. Spíše tak počítejme s tím, že se zaváděcí ceny nejspíš nezmění. Nezodpovězenou otázkou zůstává, proč Ryzeny 5000 v PC-Canada stojí stejně, za kolik mají v plánu prodávat Ryzeny 7000.