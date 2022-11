Unikají testy mobilních GeForce RTX 4000: zhruba o 30 % vyšší výkon

Nvidia chystá nové mobilní grafické čipy GeForce RTX 4000, které by se měly představit 3. ledna na veletrhu CES 2023. Ty využijí novou architekturu Ada Lovelace a na světlo světa unikly výsledky testů v benchmarku TimeSpy. Ty je ale potřeba brát trochu s rezervou, protože zejména u mobilních grafických čipů může s výkonem výrazně zamávat nastavení TDP a chlazení, které použije výrobce notebooku.



Pojďme se tedy zběžně podívat na dosažené výsledky. Nová RTX 4080 Ti 16GB (GN21-X11) by měla překonat předchozí model RTX 3080 Ti o zhruba 30 % a dosáhnout opravdu skvělých 17300 bodů. Předchozí vlajkovou loď překoná i RTX 4080 12GB (GN21-X9), která je o 20 % výkonnější než RTX 3080 Ti a proti minulé generaci RTX 3080 si také přidává 30 % k dobru.

Aby toho nebylo málo, tak o 15 % má RTX 3080 Ti překonávat dokonce i RTX 4070 s 15300 body. Zde si ale dovolím vyslovit pochybnost a vzhledem k miniaturnímu rozdílu výkonu mezi RTX 4080 a 4070 (a obrovskému mezi RTX 4070 a 4060) si myslím, že zde jde ve skutečnosti o RTX 4070 Ti. Toto podporuje i to, že jako RTX 4070 Ti by proti předchozí generaci také přinesla 30% nárůst výkonu jako ostatní, zatímco jako RTX 4070 by byl rozdíl proti předchozí generaci 46 %. A to je podezřele mnoho. RTX 4070 (GN21-X6) má mít 8 GB VRAM.

Mobilní RTX 4060 s 8 GB VRAM (GN21-X4) by s 11400 body měla dosáhnout téměř na výkon někdejší RTX 3070 Ti, což je velmi pěkný výsledek, a měla by překonat RTX 3070. Pokud jde o srovnání s předchozí generací, proti RTX 3060 tu opět máme 30% nárůst výkonu. Taková pravidelnost v datech je ale až podezřelá. Nejslabší RTX 4050 6GB (GN21-X2) má dosáhnout 7050 bodů, což by ji mělo pasovat někam mezi RTX 3050 Ti a RTX 3060. Proti předchozí generaci tu pak máme o 50 % vyšší výkon.