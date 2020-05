Unreal Engine 5 ukazuje už téměř fotorealistickou grafiku na PS5

O fotorealistické grafice jsme byli přesvědčováni již mnohokrát a i když se hry v tomto ohledu neustále lepší, dosud se o ní nedalo mluvit. Unreal Engine 5 by se ale tomuto ideálu už opravdu mohl přiblížit velice blízko, jak ukazuje nové demo. To navíc běží na hardwaru, který bude už velice brzy dostupný, a sice na PlayStation 5. Z hlediska potřebného výkonu tak nejde o nic, co by už nyní nebylo dávno k dispozici.

Aktuální Unreal Engine 4.25 už podporuje vedle aktuální generace konzolí i tu budoucí (plus mobilní platformy), přičemž Unreal Engine 5 teprve v příštím roce vstoupí do fáze Developer Preview s cílem připravit plnou a konečnou verzi do konce 2021. Na hry, které na něm budou založené, si tak ještě nějakou dobu počkáme, ovšem pokud budou vypadat v druhé části životního cyklu nového Xbox a PlayStation takto, bude důvod ke spokojenosti.

Zástupci Epic Games mluví především o dvou věcech: Dynamic Global Illumination, čili dynamické globální osvícení scény zvané Lumen, které je v demu demonstrováno na každém kroku. Jde zkrátka o to, aby se scéna mohla změnou nasvícení změnit k nepoznání, a to tak, jako v reálném světě. Je zřejmé, že tu půjde o ray tracing.

A pak jde o druhou záležitost, která je také vidět na první pohled, a to geometricky vysoce detailní scéna skládající se i z 20 milionů viditelných trojúhelníků. To umožní, aby se tvůrci nemuseli zabývat tím, zda už scéna není příliš složitá a náročná na výkon či paměť a nemuseli řešit LOD a dopad na vzhled hry, čili celkovou optimalizaci pro cílovou snímkovací frekvenci. V tomto případě zase mluvíme o technologii zvané Nanite, která v případě scény na obrázku nahoře využívá model z více než miliardy trojúhelníků, jež nakonec automaticky redukuje na výše uvedených 20 milionů. V takovém případě se dostáváme na míru detailů, která tu nikdy nebyla a která odpovídá trikovým CGI záběrům v moderních filmech. Podívat se můžeme v demu i na sochu, která se pouze sama skládá z 33 milionů trojúhelníků.

Celé demo je bohužel jen z pouštního prostředí, takže se nedozvíme, jak na Unreal Engine 5 může vypadat třeba les. Ukazuje se ale aspoň i systém Chaos pro modelování fyzických interakcí, který se uplatní při padání kamení či prostě při pohybu pevných těles a také byl použit pro šátek hlavní hrdinky.

Je třeba si uvědomit, že dema enginů vždy vypadají lépe než výsledné hry, ale to hlavní je, že takové demo zvládne hardware, který přijde už na konci tohoto roku.

