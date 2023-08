Update KB5029351 pro Win11: BSOD u desek MSI 600/700 Series s novým BIOSem

Problém se týká volitelné aktualizace pro Windows 11 22H2 s označením KB5029351 (build 22621.2215) zveřejněné 22. srpna a základních desek MSI 600/700 Series (platforma Intel). Přesná příčina sice zatím není známá, ale podle dosavadních informací k problému dochází, pokud byla u těchto základních desek provedena aktualizace BIOSu na nejnovější verzi, jež v předstihu přidala podporu pro nové procesory 14. generace Intel Core, Raptor Lake-S Refresh, které by měl Intel uvést na trh v následujících měsících.

Microsoft uvádí, že pokud k této chybě s označením "" dojde, Windows by následně mohly automaticky (po několika restartech) provést odstranění změn obsažených v updatu KB5029351, ale není to 100%. Když bude problém i po mnoha restartech přetrvávat, MSI doporučuje provést změnu BIOSu základní desky na jeho dřívější verzi, dokud se problém nevyřeší a uvádí odkaz na tento video návod, jak to provést