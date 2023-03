U.S. Navy má novou autonomní loď Austal EPF-13, bez člověka vydrží 30 dní

U.S. Navy (americké námořnictvo) má ve své flotile nový přírůstek. Jde o loď USNS Apalachicola (EPF-13) a stojí za ní společnost Austal (ve spolupráci s firmami L3Harris a General Dynamics Mission Systems). Na délku má 103 metrů a jde o loď třídy Spearhead umožňující také přistávání a vzlet letounů s vertikálním startem jako např. V-22 Osprey. Pojme 41 námořníků a 104 dalších lidí, nicméně na krátké vzdálenosti může posloužit i k přepravě až 312 vojáků. Max. rychlost dosahuje 40 uzlů (74 km/h), nicméně to není na novince to nejzajímavější. Tím je fakt, že v tomto případě jde o plavidlo, které je autonomní.



EPF-13 je konstruována tak, aby vyžadovala minimální zásahy člověka a umožňuje i plně autonomní kontrolu. Systém MCS (Machinery Control System) sám monitoruje stav lodi, připravenost k misi a podle výrobce může zůstat na moři bez ovládání člověkem až po dobu 30 dní. Projekt měl ukázat, že i stávající návrhy lodí lze přepracovat tak, aby vznikla autonomní plavidla pro armádu. EPF-13 byl v posledních měsících před předáním námořnictvu 5krát na moři, aby byly otestovány všechny systémy.