US Navy si objednala superpočítač s CPU EPYC, GPU Volta a 590 TB RAM

Pro Americké námořnictvo už nový superpočítač staví společnost Cray s využitím platformy Shasta, přičemž výkon dodají jednak procesory AMD EPYC generace Rome a pak grafické čipy NVIDIA Volta. Výsledný výkon bude až 12,8 PetaFLOPS, díky čemuž se nový superpočítač zařadí v rámci seznamu TOP 500 do první dvacítky nejvýkonnějších systémů světa.

Nový systém bude instalován jako součást Department of Defense High Performance Computing Modernization Program, a to v Navy DSRC ve Stennis Space Center (stát Mississippi). Jako první superpočítač v tomto programu nabídne výkon přes 10 PetaFLOPS.

Počítá se zde s využitím procesorů AMD EPYC řady 7002 s celkovým počtem 290.304 jader (v případě 64jádrových modelů by to tak bylo celkem 4536 CPU), přičemž grafických akcelerátorů NVIDIA Volta V100 tu bude podstatně méně, a to 112. O propojení jednotlivých částí se postará technologie Cray Slingshot s propustností 200 Gb/s a pak tu bude celkově 590 TB operační paměti plus 14 PB (Petabajt) úložného prostoru, do čehož patří i 1 PB na NVMe SSD.

Nový superpočítač má vstoupit do provozu na začátku příštího roku a bude využit pro modelování při vývoji nových letounů, lodí a jejich chování v různém prostředí. Dále ale také poslouží pro předpovědi počasí a sledování hurikánů.

Společnost Cray také už poskytla jiný systém založený na Shasta, a to pro americké vzdušné síly, přičemž organizace Army Research Lab (ARL) a US Army Engineer Research and Development Center (ERDC) získají superpočítače Cray CS500.

