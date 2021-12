USA chystají "antigrinchovský" zákon proti scalperským botům

Dobře také víme, že scalpeři jsou aktivní především na západě, kde si ti opravdu aktivní mohou tímto způsobem zajistit slušné živobytí založené na přeprodeji zboží, které jiní lidé zoufale shánějí. V prospěch scalperů totiž pracují specializovaní internetoví boti, kteří vyhledávají konkrétní zboží a pokud to se objeví v nabídce, dokáží je objednat a vykoupit dříve, než nebohý zákazník ze sebe vysouká: "Jé, tady to mají skladem".

Američtí zákonodárci proto připravují zákon zvaný Stopping Grinch Bots Act H.R. 5263/S. 2957 , který má zakázat právě používání zmíněných botů pro kupování čehokoliv. Stojí za ním demokratičtí senátoři Richard Blumenthal, Ben Ray Luján, Charles Schumer a Paul Tonko (Connecticut, New Mexico, New York a New York), kteří návrh postavili na již existujícím zákoně Better Online Ticket Sales z roku 2016. Právě ten totiž zakazuje podobné chování při kupování lístků na koncerty, zápasy, apod.