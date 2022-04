USA mají spadeno na ruské těžaře Bitcoinu, chystají proti nim sankce

Ministerstvo financí USA tak dle CNBC nezapomnělo ani na kryptoměny a rozšířilo sankce namířené proti Rusku i o ně, respektive o tu nejvýznamnější z nich. Jde tu o součást plánu omezovat ruskou ekonomiku, přičemž v něm kryptoměny dosud stály stranou.





V Rusku přitom funguje velká základna těžařů Bitcoinu a pokud jde o čísla za minulý rok , těžba se v této zemi rozšířila s podílem 11,2 procenta. To dává Rusko na třetí místo po USA a Kazachstánu, přičemž právě USA už mají zdaleka největší, více než třetinový podíl, který vzrostl na úkor Číny. Ta ještě před rokem v těžbě Bitcoinu naprosto dominovala, ale poté, co zasáhla tamní vláda, se celý její podíl vypařil, respektive se těžaři spíše přesunuli právě do USA, Kazachstánu, Ruska a významný podíl má i kdysi nevýrazná Kanada.

Brian Nelson (Under Secretary for Terrorism and Financial Intelligence) nyní tvrdí, že velké ruské těžební farmy, které pronajímají své kapacity zájemcům z celého světa, pomáhají Rusku monetizovat jeho přírodní zdroje. USA přitom nemají možnost, jak je omezovat pomocí sankcí na úrovni samotných kryptoměn a příslušných transakcí. Mají ale možnost využít stejné postupy jako proti jiným ruským firmám, čili takové, které se týkají FIAT měn a importu technologií do Ruska.

Americké Ministerstvo financí se tak zaměřilo například na společnost BitRiver, která se specializuje na těžbu Bitcoinu s využitím hydroelektráren a v Rusku zaměstnává na 200 lidí ve třech kancelářích. Čili i když USA nemohou nijak ovlivnit kryptoměnové transakce, mohou omezit vybrané firmy, které už nebudou mít přístup k potřebným technologiím a omezeny budou jejich dolarové transakce, tudíž i tak jsou zranitelné a jde tu i o pokrytí všemožných vektorů, s jejichž využitím mohou Rusové zmírňovat dopady jiných sankcí.

The Conversation přitom upozorňuje na to, že Rusové už během března začali mnohem více utrácet své rubly za Bitcoin a jen během prvních dvou březnových týdnů utratili za tuto kryptoměnu 2,6násobek obvyklého objemu. To však bylo ovlivněno i pádem hodnoty rublu a jde tu samozřejmě rovněž o snahu běžných lidí zachránit své úspory.

V dlouhodobějším horizontu ale mohou sankce USA zařídit spíše další exodus těžařů, což není tak těžké si představit vzhledem k tomu, že jeden už v mnohem větším měřítku nedávno nastal. Čína se totiž ještě na podzim roku 2020 podílela dvěma třetinami na celkovém bitcoinovém hashrate a nyní už je dávno na nule.