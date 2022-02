USA se blíží k vytvoření zákona pro podporu výroby čipů, vyhrazeno je 52 mld. USD

Zatímco Čína prahne po technologiích a konkurenceschopném hardwaru, Americe (i Evropě) zase chybí samotné výrobní kapacity, což by obě unie chtěly během příštích let začít měnit. Co konkrétního si pro podporu výroby na svém území přichystá Evropa, to ještě uvidíme (a kupodivu velice brzy), ale americkou dolní komorou Kongresu nyní už prošel (222:210) zákon COMPETES, který by nyní měl být "sladěn" s předchozím zákonem (US Innovation and Competition Act), jenž už loni prošel Senátem, čili horní komorou.

Nejde tu o nic jiného než především o finanční podporu výroby počítačových čipů na území USA, na niž si vláda chce díky danému zákonu vyhradit 52 miliard dolarů. Jde tu o jednoduchou věc. Stavba továren pro moderní výrobní procesy je už příliš drahá, což platí i o vývoj samotných technologií a také potřebnou výbavu. Firmy jako TSMC, Samsung či Intel přitom jsou v pozici, z níž mohou vlády zemí žádat o podporu, pokud tyto země tedy chtějí mít na svém území moderní továrny pro vysoce kvalifikovanou pracovní sílu. A to vyspělé země obvykle chtějí, přičemž si jsou dobře vědomy, že firmy si mohou vybírat a pokud někde nezískají příslušnou podporu, půjdou prostě jinam.

Pat Gelsinger už označil schválení zákona COMPETES Sněmovnou reprezentantů za investici do budoucnosti USA. Tomuto zákonu se ostatně přezdívá "China competition bill", neboť má snížit závislost Ameriky na čínských výrobních kapacitách.

Nyní je na horní i dolní komoře Kongresu, aby byla vytvořena finální podoba. Jde tu totiž o to, že US Innovation and Competition Act má vyhradit sice rovněž 52 miliard dolarů, ovšem pouze 10 miliard by šlo na podporu výstavby nových továren, zatímco zákon COMPETES by pro ně určil 39 miliard. Nyní zbývá dohodnout, jak to nakonec bude a je jasné, že sám Gelsinger by byl nejradši, kdyby suma 39 miliard vyhrazených pro továrny zůstala nezměněna. Ostatně z ní by rozhodně nečerpal pouze Intel, ale také Samsung či TSMC.

Prezident Biden nyní vyzývá Kongres , aby finální podobu připravil co nejdříve a je dle svých slov ihned připraven ji podepsat a zároveň apeluje na Republikány, aby sami rovněž vznik nového zákona podpořili, neboť i jim by mělo jít o silnější ekonomiku USA a nezávislost na Číně.

