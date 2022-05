Už i pracovní monitory mají zakřivení: AOC uvádí CU34P2C s 1500R

Společnost AOC uvedla nový monitor CU34P2C, který převzal nejednu vlastnost typickou spíše pro herní monitory. Má zakřivení 1500R a vhodný pro práci má být i další vlastností, kterou najdeme u herních modelů. Má širokoúhlý poměr stran 21:9 a rozlišení WQHD, tedy 3440×1440 pixelů. Když dáte dvě okna vedle sebe, stále na ně zbyde solidních 1770×1440 pixelů (při polovičním rozložení), což je přeci jen lepší než třeba u Full HD nebo QHD, kde by už šířka po rozdělení nemusela stačit.

Jde o 34" panel typu VA, který má jas 300 nitů, podsvícení pomocí WLED, obnovovací frekvenci 100 Hz, odezvu 1 ms MRPT, resp. 4 ms GTG a kontrast 3000:1. Když se k tomu přidá podpora Adaptive Sync, tak vidíme, že technicky i vychází z herního monitoru a v podstatě to vypadá, že se jen AOC snaží udat herní monitor také jako pracovní. Má 8bitové barvy (16,7 mil. odstínů).



Monitor je schopen pokrýt 120 % prostoru sRGB, 89 % Adobe RGB a 85 % NTSC. Nechybí mu funkce jako Flicker Free a Low Blue. Zvuk mají na starosti dva 3W reproduktory. Monitor je možné naklápět o -5° až +23°, výškově je to možné o 150 mm, do stran pak o +/-180°, k dispozici je také možnost montáže na zeď (VESA 100×100mm). Spotřeba monitoru činí 55 W. Pokud jde o porty, najdeme tu dva HDMI 2.0, jeden DisplayPort 1.2, 4 downstream porty USB 3.2 Gen1 a 3,5mm audio výstup. Cena by se měla pohybovat lehce nad 600 USD.