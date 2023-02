Už i Snapchat má chatbota na technologii GPT, jmenuje se My AI

Těžko říci, kam až to dojde. Přijde mi, že nový chatbot nyní nevzniká jednou za pár let, ale v dnešní době se spustí nebo ohlásí vývoj hned několika za den. OpenAI má svůj systém GPT, který mohou další společnosti používat ke svým účelům (přes společnost Foundry), a tak ho najdeme nejen ve vlastním chatbotu ChatGPT a ve vyhledávání v Bingu od Microsoftu, ale i u dalších společností. GPT-3.5 od OpenAI nyní našel své místo jako My AI na sociální síti Snapchat. Zobrazen bude vedle komunikace s přáteli a je hodně okleštěný (takový ořezaný bráška ChatGPT), aby nebyl využíván k nepatřičným účelům.



Podle Snapchatu má být ideálním pomocníkem např. pro vymýšlení dárku k narozeninám pro své přátele, návrhů na výlet o víkendu, může navrhnout recept na večeři, napsat třeba báseň haiku o sýru pro vašeho kamaráda, který má rád sýr. Neměl by však pro vás např. psát esej do školy. Pro začátek bude systém dostupný jen pro předplatitele Snapchat Plus, který stojí 3,99 USD měsíčně. Tímto by mohl sociální síti přilákat trochu zájemců o předplatné, je ale otázkou, zda se to podaří. Přece jen ChatGPT je i přes všechno přetěžování serverů funkčně bohatší a zdarma.



Konverzace s AI jsou ukládány a mohou být prohlíženy Snapchatem pro ladění systému, sociální síť tak varuje uživatele, aby s My AI nesdíleli žádné tajné informace a kvůli nedokonalosti ani nespoléhali na rady, které dá.