Už jen tři hry mají problémy s procesory Alder Lake

Procesory Alder Lake vybavené dvěma typy jader, výkonnými Golden Cove a slabšími Gracemont, měly problém s celou řadou her právě kvůli tomu, že jejich DRM ochrana viděla hybridní procesor s různými jádry jako dva samostatné počítačové systémy, což se jí nelíbilo a odmítala takové hry spustit.

Řešení tak bylo prosté, ale nepohodlné, a to dočasně neaktivovat slabší jádra, což zpravidla ani nezpůsobilo žádný propad výkonu vzhledem k tomu, že i pak procesor nabídl alespoň 6C/12T v silných Golden Cove. Lepší ale samozřejmě bude, až se celá věc vyřeší a nebude třeba žádný zásah uživatele do konfigurace procesoru. Na druhou stranu, díky Legacy Game Compatibility Mode v BIOSu je možné pro vypínání slabších jader využít klávesnicový přepínač Scroll Lock, který dnes už stejně téměř nemá jiné uplatnění, takže se nedá říci, že by se od uživatele žádalo moc.

K tomu se přitom Intel už blíží, neboť z původního seznamu více než 90 her , které mají s Alder Lake problém, zbyly už jen tři tituly: Assassin's Creed: Valhalla, Fernbus Simulator a Madden 22.

V daných hrách šlo především o Denuvo, přičemž každá jeho implementace se zřejmě chová jinak, neboť Denuvo je rovněž v titulu Assassin's Creed: Valhalla, který ještě zbývá opravit a je třeba upozornit, že to se týká pouze Windows 11. Krom úprav v implementacích Denuva šlo přitom v případě jiných her také o postupné aktualizace systémů Windows 10 a 11 a v některých případech pak herní vývojáři raději DRM ze starších her rovnou odstranili, což bylo zřejmě nejméně bolestivé řešení.

Opravy zbývajících třech her tak lze očekávat každým dnem, takže Intel by měl mít hotovo cca měsíc poté, co na trh vypustil první procesory Alder Lake-S pro desktop, přičemž na ostatní modely včetně mobilních stále čekáme a čekat budeme až do nového roku.



