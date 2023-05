Uživatelé iOSu dle žaloby na DoorDash platí více za doručování, jsou bohatší

Rozvoz jídla u nás zažívá obrovský boom a vzpomenout můžeme např. na firmy Bolt, Wolt nebo Foodora (původně Dáme jídlo). Něco podobného mají i v USA a jednou z těchto společností je i DoorDash. Ta nyní čelí žalobě za svou cenotvorbu. To by pro nás na první pohled nebylo ničím zajímavým, tato hromadná žaloba se ale týká zajímavé IT záležitosti. Ukazuje se, že uživatelé telefonů s operačním systémem iOS platí za doručování větší částky než uživatelé Androidu. Zda se vyšetřování dotkne provizí na platformě iOS a Android, které se mohou v různých bodech lišit, a tedy změnit cenotvorbu, to se teprve ukáže, žaloba samotná vidí ale problém jinde.



Ta totiž tvrdí, že DoorDash počítá s tím, že uživatelé telefonů iPhone jsou obecně bohatší než ti s Androidem (je pravdou, že především spodní, ale i horní cenová hranice běžných telefonů s těmito systémy je u Applu vyšší). A na základě tohoto mají být ceny pro iOS vyšší, neboť lidé s iOSem jako obecně bohatší podle žaloby nebudou mít takový problém si připlatit za dovoz a DoorDash má dle ní zneužívat tohoto faktu. Na internetu se tak už ukazují screenshoty dopravy ze stejné restaurace na stejném místě z Androidu a iOSu a částky se liší.

Napálení ceny se může dít na několika různých místech. Odhlédneme-li od předplatného, pak je to občas nějaký ten dolar navíc v základním poplatku za doručení, občas se ale také připočítává tzv. Expanded Range Fee. To je takový poněkud abstraktní a ne zrovna exaktně definovaný poplatek za doručování na větší vzdálenost, než je pro danou restauraci běžné. Stává se tak, že zatímco uživatel Androidu tento poplatek neplatí, protože je od restaurace docela blízko, uživatel iOSu na stejném místě ve stejné vzdálenosti je z nějakého prazvláštního důvodu už daleko a je mu připočítán.