Uživatelé si stěžují na systém těžby kryptoměn v antiviru Norton 360

Společnosti hledají cesty, jak si přivydělat, a společnost Norton přišla už před půl rokem se zajímavým nápadem nechat těžit kryptoměny na počítačích svých uživatelů. To sice může znít hrozně, nicméně ačkoli si uživatelé v poslední době ve zvýšené míře na toto stěžují, Norton se v tomto snažil být fér a je otázkou, nakolik jsou obvinění oprávněná. Služba Norton Crypto se nainstaluje při instalaci antiviru Norton 360, nicméně sám uživatel ji musí dobrovolně aktivovat. Není to tedy něco, co by se samo aktivovalo bez vědomí uživatele (něco jiného je ale ona samotná instalace).



Jde o software pro těžbu kryptoměny Ethereum a dobrovolný zájemce musí splňovat kritéria, aby se mohl přihlásit. 1GHz procesor a 2 GB RAM má dnes už skoro každý, stejně jako 300 MB volného místa. Horší je to s GPU, kde je minimem grafická karta Nvidia s alespoň 6 GB paměti. Je potřeba operačního systému Windows 7 SP1, 7 nebo 10, nepoběží však na Windows 10 S nebo Windows pro ARM. Prozatím není možné upravit chování mineru, třeba nastavit maximální dostupný výkon.

Norton každému zřídí digitální peněženku a všichni uživatelé jsou pak pod společným poolem Nortonu, takže se pak dělí o výdělky. Peníze je pak možné vytáhnout si přes směnu vytěženého Etherea na platformě Coinbase. Norton si bere 15 % z výdělku (vedle samotného předplatného za antivir). Uživatelé si však stěžují v posledním týdnu nejen na automatickou instalaci, ale také na to, že Norton Crypto není možné odinstalovat a musí ručně smazat soubor NCrypt.exe (nejprve je nutné v antiviru vypnout ochranu jeho vlastních dat). Obvinění se tak sice zakládají na pravdě, na druhou stranu je otázkou, jak vážný je to problém, když jde o funkci, která se sice sama instaluje, ale nespouští se, dokud to uživatel sám dobrovolně nepovolí. Jak to vidíte vy? Je Norton ten špatný, nebo nabízí zajímavý způsob, jak zpřístupnit těžbu širšímu okruhu uživatelů?



