Uživatelé Windows 10 za pár eur mohou mít v Německu problém se zákonem

Na internetu jsou řadu let k dostání extrémně levné klíče k Windows nebo Office. O jejich legálnosti i použitelnosti se na internetu vedou diskuze. Faktem je, že tyto klíče nepocházejí ze zcela čistých zdrojů. Mohlo jít o klíče pro vícenásobnou aktivaci (MAK), které ovšem nebyly určeny pro použití mimo konkrétní instituci. Nebo licence zakoupené pomocí ukradených čísel platebních karet. Není tedy vyloučeno, že Microsoft konkrétní licenci za pár měsíců nebo let zablokuje. A to je ještě lepší varianta. V horším případě vás čekají problémy se zákonem. Neslyšel jsem o žádném případu v České republice (pokud máte nějakou zkušenost, můžete se podělit v komentářích), ale v Německu úřady proti podobným licencím bojují již řadu let.

V posledních sedmi letech měly u našich západních sousedů proběhnout nižší desítky tisíc řízení kvůli pochybným licencím softwaru od Microsoftu. Většina z nich byla namířena proti prodejcům, ale v některých případech se úřady zaměřili také na kupující. Nabízí se argument, že zákazník licenci pořídil v dobré víře, že je legální. Prodejce obvykle nezapomene zmínit, že je tento produkt „100% originální“. Orgány činné v trestním řízení ovšem odkazují na extrémně nízkou cenu. Zatímco originální licence pro Windows přímo od Microsoftu stojí 145 eur v případě verze Home, respektive 259 eur v případě verze Pro, na online tržištích jako eBay nebo AliExpress a řadě dalších stránek se ceny klíčů běžně pohybují okolo 10 až 15 eur. Objevují se dokonce také nabídky Windows 10 za méně než 5 eur.

Podle předvolání, které ve svých schránkách našli někteří kupující, se nákupem pochybného klíče dopustili nejen porušení autorských práv, ale možná také praní špinavých peněz. Více než stovkou podobných případů se zabývala právnická kancelář Tobiase Klänera. Podle jeho slov nyní státní zástupci po celém Německu vyšetřují případy nákupu aktivačního klíče k Windows 10 na eBay v roce 2020 za 2,50 eur. Právník varuje, že pokud se uživatel „dobrovolně přizná k instalaci systému Windows 10 se získanou licencí na svůj počítač, přizná tak objektivní skutečnost porušení autorských práv podle §106 UrhG a dostane se do pasti vyšetřovatelů.“

Ve spolkové zemi Porýní-Falc údajně došlo k několika případům domovních prohlídek. Obviněným hrozí především finanční pokuta, i když německé zákony umožňují postih v podobě až 3letého vězení. Proti prodejcům levných klíčů dlouhodobě bojuje také Microsoft. V jednom ze svých starších prohlášeních uvedl: „Funkční produktový klíč neznamená platnou licenci. Produktové klíče nejsou licence, slouží pouze k zajištění toho, aby zákazník, který již má právo na užívání (tj. licenci) pro počítačový program, jej mohl nainstalovat a aktivovat.“ Při pohledu na výhodné nabídky Windows si lze všimnout, že prodejci většinou opravdu hovoří pouze o klíčích, nikoliv o licencích. Jinak řečeno, zákazník nekupuje právo k užívání softwaru, ale pouze kombinaci čísel a písmen.

