V březnu bychom se mohli dočkat představení GPU Hopper

V březnu to ostatně budou právě dva roky od GTC 2020, kde byly představeny akcelerátory NVIDIA A100 generace Ampere, po nichž na konci léta následovaly herní verze Ampere, čili GPU GA10x. Letos by to tak mohlo být podobné, ovšem s tím rozdílem, že NVIDIA si může coby nástupce A100 přichystat generaci Hopper, zatímco pro herní karty to bude Ada Lovelace či jen Lovelace.

Proč by ale mělo jít o samostatné generace? V důsledku samozřejmě nejde o nic jiného než o to, jak se NVIDIA rozhodne své produkty označovat, ostatně i aktuální herní Ampere se výrazně liší od akcelerátorových Ampere. Hopper by tak měly být v porovnání s Lovelace výrazně odlišné, nebo by měly mít něco navíc, stejně jako měly svého času akcelerátory Volta oproti Pascalům, což byla konkrétně jádra Tensor.

Otázka je, co by to mohlo být a zda to nemůže mít něco společného s naším očekáváním generace Hopper v podobě vícečipových řešení. Už dříve se totiž udávalo, že i pro příští herní karty měla NVIDIA použít čipy Hopper, ale nakonec se rozhodla pro Lovelace, a to prý právě proto, že dle ní nejsou vícečipová řešení ještě zralá pro herní karty. AMD ale bude mít pravděpodobně jiný názor, neboť jeho GPU Navi 31 mají být tvořena dvoučipovým MCM.



Ale zpět ke konferenci GTC 2022 , která má být "hybridní" čili zčásti proběhne klasicky v San Jose a zčásti online, a to mezi 21. a 24. březnem. Zatím nám NVIDIA neposkytla žádné vodítko o tom, že se skutečně chystá představit čipy Hopper, ale už je na ně čas, ostatně konkurenční dvoučipové AMD Instinct MI200 jsou již na trhu. Nyní nás ostatně čeká ještě zítřejší prezentace na CES 2022 a celá nálož novinek nejen od NVIDIE, ale také od AMD a Intelu. Ale opravdové novinky nám zítra může z hlediska grafických karet představit leda Intel, a to svou generaci Alchemist, zatímco NVIDA a AMD budou zatím ještě stále dotvářet nabídku aktuálních Ampere a RDNA 2.

