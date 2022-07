V EU schválili DSA a DMA pro bezpečnější Internet a dohled nad technologickými obry

Internet v Evropě bude podléhat dalším regulacím ze strany EU. Evropský parlament totiž včera schválil dva zákony Digital Markets Act (DMA) a Digital Services Act (DSA) a jako vždy, i zde je otázkou, nakolik se projeví pozitivně a nakolik negativně. DMA si došlápne na technologické giganty zejména v oblasti toho, jak se mají chovat k menší konkurenci. To znamená např. to, že musí umožnit třetím stranám spolupracovat s jejich produkty (např. možnost spolupráce různých komunikátorů), nesmí používat restrikce zamezující použití alternativních aplikací nebo platforem. Uživatel by také měl mít všeobecně větší výběr a možnost si vůbec vybrat (např. výchozí aplikaci pro hudbu, mapy,...). Společnosti pak nesmí zvýhodňovat vlastní řešení na úkor jiných.



DSA pak více míří na bezpečí na Internetu. Platformy tak musí lépe reagovat na nelegální obsah, jde tedy např. o jeho moderování. Zde nicméně hodně vyvstává otázka cenzury názorů. Bude se vyžadovat mazání názoru, který je proti tomu "oficiálnímu"? Bude okamžitě označen jako dezinformace? Zde to bude hodně na tenkém ledě a je otázkou, jak se k tomu jednotlivé platformy postaví, a co to udělá se svobodou slova. Prvotním cílem je odstranění nenávistné mluvy, obsahu se sexuálním zneužíváním dětí, scamů, sdílení soukromých obrázků nebo obrázků bez souhlasu, propagace terorismu, prodeje padělků nebo nebezpečných produktů, zaměřuje se také na porušování autorských práv. Platformy také musí zveřejnit, jak pracují jejich algoritmy např. pro doporučení nebo vyhledávání, což je však vzhledem k použití systémů AI v podstatě nemožné.

Pochopitelně byly stanoveny i pokuty za nedodržení těchto zákonů. Porušení v oblasti DSA se může trestat až ve výši 6 % celosvětových příjmů, pod DMA je to dokonce 10 % a za opakované porušení nařízení to může být až 20 %. Evropská komise také uvalí na velké společnosti poplatky, které si tento vynucený dohled nad sebou samými budou muset platit. Bude se totiž muset nějak platit provoz týmu DG CONNECT s minimálně 100 full-time zaměstnanci (hovořilo se ale i o 150-180), kteří budou dohlížet na dodržování DMA i DSA.