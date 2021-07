V Indonésii postaví obří plovoucí solární elektrárnu o rozloze 16 km2

V Indonésii patrně vylepší svůj energetický mix a zvýší podíl obnovitelných zdrojů energie. Společnosti Sunseap Group a Badan Pengusahaan Batam (BP Batam) podepsaly memorandum o výstavbě obří plovoucí solární elektrárny na ostrově Batam. Na tomto ostrově je velký rezervoár vody Duriangkang, který má objem 101,2 mil. m3 a který pokrývá 50 % dodávek pitné vody pro tento ostrov. Nově bude dodávat i elektrickou energii.



Na jeho ploše se má nově rozprostírat obrovská solární elektrárna o rozloze 16 km2, která má mít instalovaný výkon 2,2 GWp a ročně by měla vyrobit zhruba 2600 GWh energie. Podle singapurské společnosti to odpovídá 1,8 milionu tun CO2 ročně a emisím 400 tisíc aut. Umístění solárních panelů na vodě má mít několik výhod. Jednak to má snížit vypařování vody, a tedy uchovat více vody v nádrži, voda má mít také chladicí efekt, a tím zlepšit efektivitu panelů. Spolu se solárními panely zde má být i úložiště energie o celkových 4000 MWh. Konstrukce by měla začít v příštím roce a skončit v roce 2024.



Ceny souvisejících / podobných produktů: