V Japonsku otestovali datové připojení 6G, zvládli 100 Gbps

Internetové připojení se stále zrychluje, což je potřeba i kvůli rostoucím datovým nárokům. Dnes máme k dispozici připojení 5G, které je sice teoreticky schopno dosáhnout okolo 10 Gbps (očekává se, že rychlost ještě poroste možná až k 20 Gbps), nicméně v praxi se pohybuje spíše ve stovkách Mbps. Pochopitelně se ale pracuje už i na jeho nástupci, datovém připojení 6G. Na to si ještě počkáme nějaký ten pátek (jeho start se očekává okolo roku 2030), nicméně už dnes se testují první zkušební zařízení jím vybavená. V Japonsku to nedávno demonstrovali hned na dvou testech, při kterých se jim povedlo dosáhnout rychlosti přes 100 Gbps (12,5 GB/s). To je 10krát vyšší rychlost, než je maximum připojení 5G, a zhruba 500krát tolik, kolik je běžná rychlost 5G připojení. Této rychlosti bylo dosaženo jak venku na vzdálenost 100 metrů ve 100GHz pásmu, tak i v laboratoři v interiérových podmínkách s 300GHz pásmem.

Taková rychlost znamená, že byste za sekundu stáhli 8-9 průměrných filmů z Netflixu o velikosti 1,5 GB. Pochopitelně jsou tu ale i problémy. Vyšší frekvence umožňují dosáhnout vyšších rychlostí, současně ale omezují maximální přenosovou vzdálenost a také snižují schopnost procházet prostředním, jako jsou zdi a podobně. Další navyšování rychlosti a propustnosti obecně (nejde jen o maximální rychlost samotnou jako spíše o zachování rozumné rychlosti při připojení obrovského množství zařízení najednou) by mělo pomoci např. autonomní mobilitě, operacím na dálku, rozšířené, smíšené a virtuální realitě.