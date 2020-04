V Kalifornii vylepšili redox flow baterie, využívají ekologičtější materiály

Jednou z mnoha typů nově zkoumaných baterií jsou tzv. redox flow akumulátory, které nicméně nejsou něčím, co by existovalo jen na papíře. NASA je využívá už desítky let, v komerčních aplikacích se v několika posledních letech už také začaly používat a zkoumat, byť jen v omezeném množství. Mají totiž podobné problémy jako i dnes běžné typy akumulátorů, tedy nepříliš ekologické materiály (např. vanadium) a vysokou cenu. Na University of Southern California ale vyvinuli nový typ, který by měl tyto problémy potlačit.



Elektrická energie zde vzniká průchodem iontů přes membránu z jedné kapaliny do druhé. Vědci z Kalifornie tentokrát použili síran železnatý, který je odpadním produktem těžebního průmyslu, takže jde o snadno dostupný a levný materiál. Druhou kapalinou je kyselina AQDS. Obě dvě kapaliny jsou známé, ale dosud se spolu běžně nepoužívaly. Pokud jde o cenu síranu železnatého, tam se dá kilo nakoupit za cenu v řádech jednotek korun, AQDS pak za stejnou hmotnost vyjde zhruba na necelou stokorunu. Výsledný akumulátor ale i přesto nebude extrémně levný. Cenu za jednu kWh vědci odhadují na $66 (cca 1600 Kč), takže 100kWh akumulátor by vyšel na asi 160 tisíc. Výhodou je, že inovovaný akumulátor ani po stovkách nabíjecích cyklů nevykazoval žádný výraznější pokles kapacity.



