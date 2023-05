V Německu tisknou největší evropskou budovu vyrobenou 3D tiskem

Největší evropskou budovou vyrobenou pomocí technologie 3D tisku bude velké datové centrum v Heidelbergu v Německu. Bude postavena pro společnost Heidelberg IT Management GmbH & Co. K, která je poskytovatelem cloudu a datových center. A právě stavěná budova by měla být datovým centrem, které bude zajímavé i po stránce architektonického stylu (byť na můj vkus vypadá až moc šedivě a betonově, nicméně později by měly být některé stěny pokryty zelení). Nová budova má mít půdorys téměř 600 m2. Délka bude 54 metrů, má být 11 metrů široká a 9 metrů vysoká.



3D vizualizace (SSV Architekten, PERI)

O projekt se stará společnost Krausgruppe, o stavbu pak firma PERI 3D Construction a vytištěna bude pomocí 3D tiskárny COBOD BOD2 3S. 3D tiskárna bude mít na starosti vytvoření zdí a tato fáze má zabrat jen 140 hodin času. Vedle rychlosti má 3D tisk ukázat i jinou přednost, značnou svobodu v designu, který by mohl být s tradičními metodami komplikovaně dosažitelný. Také by měla mít ve výsledku jen 55% emise CO2 ve srovnání s nimi.

Pro zajímavost, dánská společnost COBOD (vlastněna společnostmi General Electric, CEMEX, Holcim a PERI) prodala už přes 65 velkých 3D tiskáren pro tisk budov. Její tiskárny operují v Evropě (Belgie, Německo), Severní Americe (USA, Kanada), Indii, Spojených Arabských Emirátech a Africe. Využita byla dokonce už i pro stavbu základen větrných turbín.