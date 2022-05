Valve bude v USA čelit žalobě kvůli dominanci Steamu

Valve tak neuspělo s žádostí ukončit tento případ ještě než pořádně začal, takže nastane soudní líčení, v jehož rámci se bude řešit to, zda firma se svým Steamem nezneužívá svého dominantního postavení mezi platformami pro distribuci PC her. Soudce Coughenour k tomu podotkl, že Steam by skutečně mohl zneužívat svou pozici tak, aby zabránil vývojářům nabízet hry za nižší ceny na jiných prodejních platformách.





V tomto případě tak jde především o běžný 30procentní podíl z prodeje her, který jde do kapsy Steamu a otázku, proč hry stojí stejně na Steamu a třeba na Epic Games Store, když ten si bere jen výrazně menší, a sice 12procentní podíl z prodeje. Toho se mají dotýkat psaná i nepsaná pravidla, čili Steam by tu měl logicky využívat své postavení k tomu, aby bránil autorům her nabízet své tituly jinde za lepší ceny, čímž tak Valve chrání svůj podíl.

Hráči by se pochopitelně mohli rychle naučit nakupovat jinde, když by zjistili, že hry jsou třeba právě u firmy Epic díky jejímu nižšímu podílu z prodeje levnější. Dá se ale říci, že některým vývojářům či nakladatelům může tento stav vyhovovat, neboť o to více mohou sami z prodeje získat, jenomže to by bylo krátkozraké, neboť Steam tímto způsobem může bránit právě tomu, aby se hry více prodávaly tam, kde mají vývojáři vyšší podíl.

Steam žalují konkrétně Wolfire Games , dle nichž Valve hrozí prostě tím, že hry neposlušných firem vyřadí ze své nabídky, takže kdo chce být na Steamu, musí poslouchat. Jde tu přitom o klauzuli obsaženou v dokumentaci Steamworks, dle níž musí existova cenová parita mezi nabídkou na Steamu a na jiných platformách. Ta se ale má týkat pouze prodeje klíčů na hry v nabídce Steamu a ne přímo her nabízených v obchodě, což by tak mohlo být nepsané, ale vyžadované pravidlo.