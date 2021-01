Valve i jiní dostávají pokutu za geoblocking v EU

Je naprosto běžné, že firmy nabízejí software včetně her za různé ceny, které platí v různých zemích. Například hry v některých zemích Jižní Ameriky bývají častokrát výrazně levnější, ale my toho obvykle využít nemůžeme, neboť prodejci takové nákupy z ostatních zemích nepovolují, a to z očividných důvodů. Ovšem v rámci Evropské Unie by takové praktiky fungovat neměly, ale evidentně fungují, neboť prodejci nyní obdrželi od Evropské komise příděl pokut.





Pokutu obdržely konkrétně společnosti Bandai Namco, Capcom, Focus Home, Koch Media a ZeniMax, a to ve výši 340.000, 396.000, 2.888.000, 977.000 a 1.664.000 eur, přičemž ve všech těchto případech byly původní částky sníženy o 10 až 15 procent díky tomu, že firmy s EK spolupracovaly. Společnost Valve však spolupráci odmítla, a tak obdržela pokutu v plné výši 1,6 milionu eur.

Pokuty se tak těžko dají označit za tak vysoké, aby (zvláště) Valve opravdu bolely, ostatně herní trh v Evropě je velice významný a dosahuje hodnoty přes 17 miliard eur. Nicméně EK mluví o tom, že udělené pokuty mají posloužit především jako připomínka toho, že v rámci Evropské Unie je geoblocking zakázaný, neboť porušuje práva zákazníků a neodpovídá strategii EU Digital Single Market.



V případě firmy Valve také EK uvádí, že ta dostala pokutu i konkrétně za to, že blokovala na Steamu aktivaci klíčů her zakoupených v některých východo a stredoevropských zemích včetně České republiky, Polska, Maďarska, Rumunska, Estonska, Litvy, Lotyšska i Slovenska. Jde tak o případy, kdy si lidi typicky ze zemí západní Evropy koupili hry ve verzích obchodů pro tyto země, ovšem poté si je nemohli aktivovat.

Evropská komise také uvádí, že vybrané pokuty budou použity k tomu, aby byli odškodněni ti, kteří byli postupem označených společností poškozeni, což platí pro jednotlivce i firmy či organizace, a to dle těchto pravidel . To ale znamená, že dotyčný musí k tomuto účelu oslovit soud ve své zemi.

