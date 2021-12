Valve nechystá exkluzivity pro Deck, nevidí v tom smysl

Steam Deck byly kvůli problémům s dodavatelským řetězcem odsunuty na únorové vypuštění na trh, ovšem nyní si stejně nikdo nemůže dělat naděje, že by se najednou rozhodl svůj kousek objednat a očekával jej tak brzy. Spíše až tak za rok, neboť zájem je velký a zásoby malé, ale samozřejmě se objeví také nabídka scalperů či jen příležitostného překupníka, takže za patřičnou sumu k dostání jistě budou i v únoru.

Díky nově zveřejněným odpovědím na často pokládané otázky se nyní můžeme dozvědět, že Valve si pro Steam Deck nechystá žádné exkluzivity. Leda by se tedy zcela zpronevěřil své odpovědi, že v nich nevidí žádný smysl, neboť Deck je v podstatě PC, a hry by na něm tak měly fungovat jako na PC.

Dobře také víme, že byl už rozběhnut program ověřující bezproblémový běh konkrétních her, které budou na Steamu příslušně označovány. Kdy ale můžeme očekávat, že budou ověřeny horké novinky, které se dostanou na trh? Ty chce Valve prohnat celým procesem do jednoho týdne od vypuštění na trh, ale to není zaručeno, neboť pracovní síly budou omezené a v jeden čas se může nahromadit více her, takže občas Valve asi nebude stíhat. Lze si ale představit, že v takovém případě bude pořadí určeno tím, o jak známé a potenciálně populární hry půjde.

Co se týče barev, respektive barevných krytů konzolí Deck, jejich nabídku Valve nevylučuje, ale zároveň uvádí, že to nyní rozhodně není aktuální. Takže možná někdy v budoucnu. Vývojáře zase může zajímat, že vývojářské sady obsahují běžný hardware, čili nic speciálního. Půjde tak jen o softwarové nástroje a testovací metody, které lze využít na kterékoliv zakoupené konzoli.



Valve také dává vědět, že neplánuje do výbavy přidat 5G či LTE konektivitu, naopak nabídne ke koupi některé náhradní díly a pokud jde o budoucí hardwarové upgrady či další a lepší verze, aktuálně je na takové informace ještě brzy. Celý FAQ je mnohem delší, takže se jím můžete prokousat sami a najít si to, co vás zajímá.

