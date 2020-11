Valve přináší funkci Steam Playtest pro zájemce o veřejné betatestování

Valve tak zavádí Steam Playtest , což je nová funkce, kterou mohou a nemusí využít sami vývojáři her. Pokud se rozhodnou k tomu, že svou hru nechají ještě před vypuštěním na trh otestovat veřejností, budou moci využít právě Playtest na příslušných stránkách připravované hry. Tímto způsobem tak vyzvou zájemce z řad zákazníků, aby se do betatestu zapojili, a to pouhým stiskem tlačítka Request Access.

My se tak budeme moci zaregistrovat mezi zájemce o betatestování a pak bude jen záviset na vývojářích, koho si vyberou. Pravděpodobně půjde prostě jen o frontu čekatelů, takže největší šanci budou mít ranní ptáčata.

Aktuálně už tuto funkci využívají tři hry propagované na Steamu, a to Total War: Elysium, Prodeus a Iron Conflict. Všechny také dosud přijímají další žádanky od zájemců o betatestování.

A pokud by se někdo ptal, pak Steam Playtest nemá za úkol nahradit program Early Access. Jde dvě rozdílné věci, čili pokud je nějaká hra v předběžném přístupu, neznamená to, že nemůže před jejím vypuštěním na trh či v podstatě kdykoliv v průběhu vývoje proběhnout veřejný betatest.

Co se týče nabídky obchodu Epic Games Store a jeho pravidelných her zdarma, aktuální nabídka je evidentně inspirována svátkem Halloween, takže tu máme hry Blair Witch a Ghostbusters: The Video Game Remastered. Ty si můžeme zařadit do knihovny zdarma do 17:00 dnešního dne a pak i zjistíme, co si pro nás Epic přichystal nového, neboť aktuálně se to ještě nedozvíme.