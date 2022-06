Valve více než zdvojnásobuje výrobu Steam Deck, uvolnily se 7nm kapacity?

Společnost Valve bohužel nebyla zrovna konkrétní, takže se dozvídáme pouze to , že nyní se již k zákazníkům dostane každý týden více než dvojnásobný počet konzolí než doposud. Je přitom zřejmé, že toto prudké navýšení objemu výroby mohlo být umožněno právě prudkým poklesem na trhu s PC a uvažovat lze také o tom, že může jít i o uvolněné 7nm kapacity, které má AMD k dispozici v továrnách TSMC.

Můžeme totiž poukázat na zprávu , dle níž měly být procesory Raphael ve výrobě již od dubna, což by se pochopitelně týkalo zvláště potřebných 5nm čipletů Zen 4. Čili AMD už nyní skutečně může postupně utlumovat výrobu 7nm čipletů Zen 3 či Zen 2 a potřebné kapacity nabídnout dalším firmám. Vedle toho půjde také o 7nm GPU RDNA 2, o která se nyní bude zájem už spíše jen snižovat, neboť se očekává nástup 5nm generace RDNA 3, i když ta by jako vícečipové řešení mohla nést i 7nm čipy.

Z toho by tak mohla profitovat nejen společnost Valve, ale pak i Sony, jejíž konzole PlayStation 5 jsou na trhu stále nedostatkové. Právě na začátku tohoto měsíce jsme se přitom dozvěděli, že Sony se také chystá výrazně rozšířit výrobu konzolí PlayStation 5. Hezky nám to do sebe zapadá.