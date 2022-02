Valve vypouští Proton ve verzi 7.0 s lepší kompatibilitou i pro Deck

Valve Steam Deck by měl k prvním zákazníkům dorazit 25. února, což se pochopitelně týká jen těch, kteří byli nejvíce pohotoví a nejdříve si svou konzoli pořídili v předprodeji. Především pro ně byl přichystán Proton 7.0, čili systém umožňující pod linuxovým systémem hrát hry pro Windows. Hlavní novinkou je tu podpora Easy Anti-Cheat, čili systému proti podvádění ve hrách od firmy Epic. Díky tomu se rozšiřuje okruh podporovaných her, jež půjdou na Steam Deck či obecně na Linuxu spustit.

Proton 7.0 tak představuje významnou aktualizaci, která zahrnuje jednak nové Wine rovněž ve verzi 7.0 a pak DXVK ve verzi 1.9.4 , což je vulkanová vrstva pro Direct3D. Aktualizovány byly pochopitelně i API v rámci ProtonDB, které využívá právě Wine a DXVK pro (pokud možno) bezproblémový provoz her určených původně pro Windows.

Pokud jde o podporu Easy Anti-Cheat, je tu jedno omezení, respektive podmínka, a sice to, že herní vývojáři musí své tituly příslušně nakonfigurovat, čili nejde o univerzální řešení, které samo o sobě zajistí běh her s EAC.

Dále tu máme podporu pro "lokálně dekódovaná videa v H.264" a také lepší podporu herního ovladače pro hry z Origin. Je toho samozřejmě ale celkově mnohem více . My si ale můžeme uvést kompletní seznam her, které jsou díky Protonu 7.0 nově kompatibilní i se Steam Deck:

Anno 1404



Call of Juarez



DCS World Steam Edition



Disgaea 4 Complete+



Dungeon Fighter Online



Epic Roller Coasters XR



Eternal Return



Forza Horizon 5



Gravity Sketch VR



Monster Hunter Rise



NecroVisioN



Nights of Azure



Oceanhorn: Monster of the Uncharted Seas



Order of War



Persona 4 Golden



Resident Evil 0



Resident Evil Revelations 2



Rocksmith 2014 Edition



SCP: Secret Laboratory



Wargroove



Wartales



Yakuza 4 Remastered

Dále můžeme zmínit, že Valve pracuje na nové verzí VRS (Variable Rate Shading), čili variabilních shaderů, která bude ale k dispozici až v květnu či červnu. To vychází právě z VRS pro Vulkan, které umožní nastavit variabilní shadery dle aktuálních potřeb. My přitom dobře víme, že VRS mohou zvýšit výkon tím, že odlehčí grafickému jádru snížením rozlišení v oblastech obrazu, kde by to uživatel ani neměl poznat, ovšem zde nepůjde o výkon (FPS), ale spíše o nižší zátěž, a tedy i spotřebu.



Dle GamingOnLinux už konzole Steam Deck podporuje přes 500 her, z nichž je více než 350 oficiálně ověřených a přes 200 údajně bezproblémově hratelných. V době nástupu konzole na trh jich ale má být ještě mnohem více, neboť seznam ověřeně fungujících titulů se stále rozšiřuje.

Ceny souvisejících / podobných produktů: