Valve zavádí nová pravidla v obchodu Steam, chce zabránit podvodům

Herní platforma Steam je už dlouho využívána vynalézavými podvodníky, kteří se dříve snažili vydělávat třeba na falešných hrách a kartách. O co ale jde v tomto případě? Máme tu téma falešných slev, o kterém by zrovna našinec měl leccos vědět.





Jde totiž o problém, který se zdaleka netýká pouze Steamu, ale v podstatě kterýchkoliv obchodníků, kteří jsou schopni si libovolně stanovovat ceny svých her. Nepatří však do běžného povědomí, že se to týká i Steamu.

Pravidla této prodejní platformy ale dosud umožňovala pracovat s falešnými slevami, čili využít dobře známý scénář, v němž se nějaké zboží na krátký čas zdraží, aby se poté mohly inzerovat vysoké slevy, které se pak pochopitelně týkají výchozí ceny, jež v podstatě nebyla platná.

Od 28. března tohoto roku budou na Steamu platit taková pravidla, jež by využití falešných slev dle Valve neměla umožnit:

bude možné přinést na Steam zbrusu nové hry se slevou (tzv. launch discount), ale po skončení takové akce nebude umožněno během dalších 28 dní danou hru zařadit do nové slevové akce

nebude možné hry zlevnit po dobu 28 dní poté, co byly zdraženy, a to v jakékoliv měně

mezi slevovými akcemi musí proběhnout alespoň 28 dní, a to s výjimkou obvyklých slevových akcí na celém Steamu (letní výprodej, apod.)

slevy sezónních nabídek nemohou být nabídnuty během 28 dní po vypuštění na trh, od konce launch discount nebo po zdražení

není možné měnit cenu v případě, kdy je hra inzerována v reklamní kampani, nebo je taková kampaň již naplánována

není možné zlevnit produkt o více než 90 procent, nebo naopak méně než 10 procent

jednotlivé slevové akce nemohou trvat déle než dva týdny, nebo naopak méně než jeden den

Ceny souvisejících / podobných produktů: