Vánoce na Epic Games Store: Into the Breach zdarma, dalších 11 her následuje

Epic Games tak aktuálně nabízí první hru v rámci akce ‘12 Days of Free Games’ a jde o titul Into The Breach s bojovými roboty. Ty se budou snažit zastavit mimozemskou invazi, ovšem nejde o 3D akci ve stylu Mechwarriora, ale o indie titul s jednoduchou izometrickou grafikou náhodně generovaných úrovní na šachovnicovém poli a žánrově pak jde o tahovou strategii.

V roce 2018 si také vysloužil nominaci jako jedna z nejlepších indie her. Na serveru Metacritic si vysloužila skóre 90 procent a to už je co říci. Získala cenu za nejlepší strategii a málem i jako nejlepší indie hra (2018 Game Awards), takže si zaslouží alespoň vyzkoušet.

Tato hra bude nabízena do dnešních 17:00 našeho času a poté bude nahrazena jiným titulem nabízeným zdarma. Ovšem Epic Games to pojali jako rozbalování dárků, takže nám na rozdíl od her rozdávaných v průběhu tohoto roku dopředu neříkají, co to bude.

Vedle toho se obchod rozhodl zlevnit řadu her v pravidelné nabídce, a to včetně více či méně nových titulů, jako je Borderlands 3, Star Wars Jedi: Fallen Order, Red Dead Redemption 2, Control či The Outer Worlds. Slevy se pohybují od 17 do 35 procent, přičemž jiné méně známé tituly jsou k dostání zpravidla za více snížené ceny.

Dále nám Epic nabízí desetidolarový kupón, který lze získat koupí hry za alespoň 15 dolarů. Společně s ní nám přistane v klíně i samotný kupón, který pak můžeme použít pro koupi další hry v hodnotě alespoň 15 dolarů a poté získáme ještě další. Všechny budou platné do prvního května 2020.





