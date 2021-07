Ve Filadelfii se bude těžit pomocí jaderné energie

Talen Energy je americká energetická společnost, které patří firma Cumulus Coin vytvořená teprve v minulém roce právě za účelem zisku z kryptoměn. Vedle ní je tu ještě Cumulus Data orientující se na hyperscale datová centra, což jsou dvě témata, která v tomto případě spolu úzce souvisí.

Jedná se tu o vytvoření nového Susquehanna Hyperscale Campus (SHC) v Berwicku vedle jaderného zařízení Susquehanna Steam Electric Station (SSES). V rámci první fáze by měl SHC dostat k dispozici 164 MW a později až 300 MW energie dodávané ze dvou 1+GW jaderných bloků, přičemž firma vidí možný potenciál rozvoje až na celý jeden gigawatt, pokud to bude zapotřebí. První fáze má být dokončena v druhém kvartálu příštího roku.

Talen Energy přitom uvádí, že tímto způsobem reaguje na obecný zájem těžit kryptoměny bez uhlíkové stopy a očekává, že SHC tak získá levný a spolehlivý přísun potřebné energie. Z vyjádření přitom nevyplývá, že by se přímo sama tato firma chystala těžit, jako spíše že poskytne ostatním potřebné prostory a energii, čili z její strany nejde o přímou investici do kryptoměn. Ostatně namísto těžby by mohla poblíž SSES vzniknout prostě jen datová centra, pokud se těžaři do nového podniku nepohrnou, ale to už není naše starost.

Dozvídáme se také, že Talen Energy už dostala od místních úřadů potřebná povolení pro přípravu stavby a čeká se na to, až bude schválena stavba první z nových budov. Firma také už dle svých slov má prvního velkého zákazníka z řad těžařů a jsou tu i další, kteří mají zájem provozovat prostě jen datová centra (snad ale ne pro Chia).

Talen Energy se také plánuje s využitím jaderné, solární a větrné energie zcela zbavit svých uhelných elektráren. To zahrnuje právě i solární a větrné projekty s celkovým výkonem 1,4 GW, které mají být uskutečněny během příštích pěti let a postupně pak budou uzavírány stará uhelná zařízení.

