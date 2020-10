Ve Francii vyvinuli karbonové nanotrubičky pro elektrody akumulátorů

Vylepšení lithiových akumulátorů tu máme každou chvíli. Mnohdy jde jen o oznámení prvotních výsledků nového výzkumu vědců, což znamená mnoho let a někdy i více než dekádu do komerčního nasazení (pokud k němu vůbec dojde). Pak tu máme firmy, které už tvrdí, že jsou blízko ke spuštění výroby, mnohdy ale zveřejňují až velmi překvapivě dobré hodnoty. A to je i případ nových akumulátorů společnosti Nawa Technologies z Francie. První akumulátorové produkty využívající některé z použitých technologií by se měly objevit už v roce 2022 (prototypy už mají dle výrobce existovat a fungovat), masová výroba má začít v roce 2023. I když je to za zhruba 3 roky, v kontextu běžných dob vývoje a doby uvádění věcí do praxe je to už téměř na spadnutí.

Celá revolučnost nových článků má být v karbonových nanotrubičkách na elektrodách. Vertikální trubičky mají lépe usměrňovat pohyb iontů a ty mají cestovat jen nanometry daleko místo mikrometrů. To má mít mnoho výhod. Rychlost nabíjení a vybíjení má být až 10násobná, co má stačit na nabití z 0 na 80 % za pět minut. Někteří odborníci říkají, že by očekávali i ještě vyšší hodnoty. Samotné karbonové nanotrubičky by právě díky tomu, že nejsou rozházené, ale uspořádané pravidelně vedle sebe, měly přinést mnoho pozitiv. Energetická hustota má být 2 až 3krát lepší než dnes. Pokud jde o výdrž, ta má pak být 5násobná. A aby toho nebylo málo, celý proces má být i velmi levný, dle společnosti totiž používají proces, kterými se aplikují např. antireflexní vrstvy na sklo.

Zatímco na praktické nasazení u akumulátorů se ještě čeká, společnost své technologie už nyní používá při výrobě superkapacitorů. Ty jsou také jedním z úložišť energie, které ale nejsou přímo konkurencí akumulátorům (pracují na jiných principech s jinými vlastnostmi - rychlé nabíjení a vyšší životnost, ale nižší hustota).



Dále tvrdí, že se tato technologie dá využít u různých typů akumulátorů, NMC i třeba na těch s křemíkovými elektrodami (litrhium-silicon) nebo na bázi síry (lithium-sulfur). Výše uvedené parametry zní až podezřele dobře a dá se očekávat, že praktická vylepšení při komerčním nasazení nebudou až tak výrazná, jak je slibováno. Ale i kdyby se splnila jen pětina toho, co Nawa slibuje, šlo by o nemalý pokrok. Prozatím má Nawa domluvenou spolupráci s výrobcem akumulátorů Saft, jenž má dodávat akumulátory francouzským automobilkám PSA a Renault. Tak uvidíme, co z toho bude.

