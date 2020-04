Vědci přicházejí s hybridními materiály pro křemíkové akumulátory

Jedním z přístupů k vývoji nových typů akumulátorů je použití křemíkových částic pro výrobu anody. Křemík má výhodu v tom, že sám o sobě dosahuje 10krát vyšší energetické hustoty než grafit, je tu však spousta jiných problémů. Při jeho použití pro výrobu anody by se akumulátory potýkaly s nestabilitou a s dnešními technologiemi ani není možné něco takového vyrobit. Hovoří se však o tom, že by takové akumulátory mohly mít zhruba dvojnásobnou kapacitu než dnes. Vědci z University of Eastern Finland ale přišli na to, jak anody na křemíkové bázi vylepšit, aby byly stabilnější a jejich kapacita výrazněji neklesala při použití rychlého nabíjení.

Trik je v tom, že by se nepoužily čisté křemíkové sloučeniny, ale hybridní materiál s jejich využitím. V tomto případě by šlo o mezoporézní křemíkové mikročástice a karbonové nanotrubičky. Při správně provedené chemické konjugaci obou materiálů by měla vzniknout anoda, která si zachová správnou vodivost i mechanickou odolnost při nabíjení a vybíjení. Zajímavostí je i to, kde by se vůbec takové křemíkové částice vzaly. Aby se snížila ekologická zátěž, vědci by je rádi vyráběli z popelu slupek ječmene. Zatím jde však jen o nápady, které mají do praktické realizace velmi daleko, takže tu nemáme ani předběžná data o vlastnostech takových článků. Už dnes by ale vědci rádi přišli s metodou, která by dovolila vyrobit anodu z čistě křemičitých částic. To ale může trvat desítky let, pokud se to vůbec podaří.



