Vědci vyvíjejí technologii, která má umožnit vznik 700TB optických disků

Doba optických disků CD, DVD i Blu-ray je už za námi. Není to zas tak dávno, co jsme řešili, zda zvítězí formát HD DVD nebo Blu-ray, a dnes už mladá generace pomalu ani neví, že něco jako optické disky existovalo. Vědci na USST (University of Shanghai for Science and Technology), RMIT University a NUS (National University of Singapore) nicméně vyvíjejí metodu, která by optickým diskům mohla opět dát trochu života. Tentokrát by ale nešlo o úložiště pro běžné uživatele. Vědci totiž vidí smysl nové technologie v datových centrech. Tam by měla nabídnout extrémně vysokou kapacitu až 700 TB na jeden jednovrstvý 12cm disk a také nízkou spotřebu. Otázkou nyní je, jak toho vlastně chtějí vědci dosáhnout.



Světlo má poměrně dlouhou vlnovou délku na to, aby se s ním dalo dosahovat vyšších přesností, přičemž tvůrci hovoří o pouhých 50 nm. Vtip je v tom, že místo klasického pulzního laseru využívají lasery s konstantním výkonem, které jsou energeticky úspornější a kompaktnější, jsou zde pak dva lasery. Jeden paprsek má vlnovou délku 980 nm (tvar Gaussovy křivky), druhý pak 808 nm (i když to tak dle nákresu nevypadá) a tvar koblihy, přičemž ruší první paprsek. Když se tyto dva paprsky dají správným způsobem dohromady, jejich výsledným působením může být dosaženo mnohem větší přesnosti. Své má k tomu co říci i samotný disk, který využívá oxidů grafenu. Zda se ale něco takového někdy dostane i z laboratoří do reálného světa, to ukáže až čas.

Ceny souvisejících / podobných produktů: