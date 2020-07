Velké Navi: 16 GB paměti a letos jen jako referenční modely?

Tentokrát jde o informace leakera wjm47196 z fór Chiphell, dle nichž by bylo vysoce pravděpodobné, že AMD bude NVIDII opět dohánět, a to tentokrát její ještě zvýšený náskok. Ampere totiž očekáváme rozhodně dříve než ve čtvrtém kvartálu, takže to vypadá, že nejdříve bude na tahu NVIDIA se svým novým hi-endem a několik měsíců poté bude reagovat AMD. V jeho případě ale nemáme zatím téměř žádnou představu o tom, co všechno si vůbec chystá. Jsou tu ony již skoro pověstné "velké Navi", ale zda přijdou i slabší karty a jaké budou, to se teprve ukáže.

Zbývají nám tak jen spekulace, což je umocněno i tím, že veletrhy a další hromadné akce byly zrušeny a firmy to obecně nepojaly jako příležitost začít komunikovat přes Internet, jako spíše příležitost k mlčení, než nastane čas k oficiálnímu představení novinek.

Wjm47196 už má za sebou jako leaker slušný záznam pravdivých informací týkajících se třeba toho, že Navi 10 se zaměří jako konkurence na RTX 2080, ale nebudou mít hardware pro ray tracing. Právě z tohoto zdroje přišla i zpráva, že AMD přijde na konci roku 2018 s Radeonem RX 590 a na začátku 2019 s Radeonem VII, takže jde evidentně o dobře informovaného člověka. Přesto, s tak moc dopředu uváděnými informacemi se to má tak, že i když mohou být ve své době přesné a odpovídat záměrům daného výrobce, ty se mohou změnit. A do čtvrtého kvartálu zbývá ještě dost času.

Nicméně 16 GB paměti na novém hi-endu od AMD není nic neočekávatelného, ostatně to samé nabídl už i Radeon VII. A stejně tak to, že se nejdříve ukáží jen referenční verze karet, bychom mohli snadno akceptovat, ostatně tak tomu obvykle je i v případě NVIDIE. Typ pamětí nebyl zmíněn, ale to ani nebylo třeba vzhledem k tomu, že bylo uvedeno 384bitové rozhraní, které zcela jasně ukazuje na GDDR6 (či snad GDDR6X?), ale rozhodně ne na HBM2.

O pamětech GDDR6X jsme ale stále ještě neslyšeli z jiných zdrojů než z podobných fám a dalo by se předpokládat, že v této době se už s nimi pochlubí právě jejich výrobci (Samsung, SK Hynix či Micron). A věc se má tak, že žádné takové paměti možná ani nebudou třeba, neboť GDDR6 jistě dosáhnou 16 Gb/s a měly by se dostat i výš. Na 384bitovém rozhraní by to v takovém případě přineslo přinejmenším 768 GB/s. Ovšem je otázka, kam AMD s NVIDIÍ vůbec cílí a zda tu nakonec opravdu nebudou 21Gb/s GDDR6X.

Ostatně Mithun Chandrasekhar z AMD už dříve slíbil , že nová generace Navi rozhodně přinese změny v hi-endu a 4K. Ale co konkrétního to bude znamenat, to se teprve ukáže.

