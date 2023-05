Velké těžební pooly ohrožují decentralizaci Bitcoinu

Kryptoměny používají k ověřování transakcí několik různých postupů a těžaři (v podstatě její uživatelé a nejen ti) tak dělají to, co v běžném životě obstarávají banky. Jedním ze způsobů je proof-of-work, který využívá např. kryptoměna Bitcoin. V zásadě jde o zdánlivě neužitečný výpočet (hledá se prvočíslo, které když se přidá k bloku transakcí, má vytvořit specifický hash např. začínající určitým počtem nul, což je velmi složitá operace na prvotní výpočet, ale velmi jednoduchá na následné ověření). Toto číslo pro provedení samotné transakce nemá žádný valný význam, ale má ho pro její ověření. Systém tímto zabraňuje zpětné modifikaci blockchainu, protože je výpočetně takřka nemožné pozměnit transakci, která již byla zapsána do blockchainu všeobecnou shodou těžařů (útočník by pro pozměněnou transakci musel najít nové číslo, které by v daném bloku dávalo smysl - a také všech následujících). Tento mechanismus je tak docela odolný, má však přesto jednu vadu. Pokud by útočník získal více než 51 % výpočetní síly, mohl by blockchain upravovat dle svého uvážení.



autor: MichaelWuensch, public domain ( Pixabay

A zde se dostáváme k problému. Decentralizace Bitcoinu totiž v poslední době začíná dostávat trhliny a objevují se obrovské pooly těžařů, které toto ohrožují. Těžaři se totiž už roky shlukují do poolů, čímž se zvyšuje šance, že někdo z nich najde ono číslo, a tedy i odměnu (vytěženou část Bitcoinu). Tu si pak rozdělí těžaři v poolu mezi sebe. Zatímco dosud se obvykle pooly nedostávaly výrazněji přes 20 % (výjimkou byl GHash.io, kterému se v roce 2014 povedlo dosáhnout oněch kritických 51 %), nyní to vypadá, že dochází k postupné eliminaci (resp. snižování významnosti) menších poolů a vzniku opravdu hodně velkých.

Celá bitcoinová síť má hashrate pod 350 EH/s, největší pool Foundry USA se pohybuje nad 100 EH/s. To je sice daleko do poloviny (motá se to kolem 30 %), nicméně tato čísla různě kolísají a např. za poslední měsíc bylo vytěženo 4331 bloků, z čehož Foundry USA bylo u 1398 z nich. Dosáhlo tak už 32,3% podílu a trend na grafu níže začíná být alarmující (před rokem měl stejný pool jen 21% podíl). Druhý AntPool má 22,4% zastoupení (loni 14 %) a tato dvojka tak už nemálo přesahuje 51% hranici. Třetí v pořadí je F2Pool se zhruba 13,9 % a na čtvrtém místě je Binance Pool s necelými 9,0 %.