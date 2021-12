Velký den nastane 4. ledna, i NVIDIA představí své novinky

AMD, NVIDIA a Intel nám tak nechají po Silvestru ještě oddychové pondělí, ale už v úterý 4. ledna nastane smršť novinek, které představí všechny tři tyto společnosti. Platí přitom pořadí, v němž byly výše uvedeny. Co můžeme očekávat?

AMD již dříve oficiálně oznámilo, že 4. ledna v 16:00 našeho času představí své novinky na virtuálním CES 2022 a my počítáme s tím, že to budou především nová APU, čili Ryzen 6000 s označením Rembrandt, dále procesory Ryzen či EPYC s 3D V-Cache, nové slabší grafické karty Radeon (RX 6500 XT a 6400) a snad i něco navíc. Ty hlavní novinky v podobě 5nm Zen 4 a RDNA 3 ovšem přijdou až později v druhém pololetí příštího roku.

NVIDIA by se měla ozvat hned hodinu poté, čili v 17:00 CET a v jejím případě to asi bude jednoduché, tedy pokud jde o její grafický hardware. Představeny by měly být desktopové karty GeForce RTX 3090 Ti, 3080 12GB a 3070Ti 16GB a také mobilní verze Ti karet 3080 a 3070. Samozřejmě to nemusí být celý seznam, nebo v něm naopak může být i něco navíc, to se uvidí.

Jako poslední nastoupí Intel od 19:00 a v jeho případě se snad můžeme těšit především na první výkonné grafiky Arc Alchemist, ovšem možná zatím jen v mobilních verzích. Desktopové snad ale budou zmíněny také a vedle nich pak mají být na trh uvedeny zbylé desktopové Alder Lake-S plus příslušné čipsety (a desky) a pak i mobilní Alder Lake-P.



