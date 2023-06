Velký úspěch Diabla IV: ďábelských 666 mil. USD za prvních 5 dní

Počítačová hra Diablo IV se setkala s velkým prodejním úspěchem. Zda tomu pomohly i otevřené betatesty, těžko říci, ale uškodit asi neuškodily. Pro Blizzard Entertainment je to nejrychleji prodávaná hra v celé její historii. Od 6. června, kdy se hra začala oficiálně prodávat na nejrůznějších platformách (dostupná např. pro Windows PC, Xbox Series X/S, Xbox One, Playstation 4/5), potřebovala jen 5 dní na to, aby dosáhla na ďábelských 666 milionů USD. Šlo také o nejstreamovanější hru na platformě Twitch mezi 1. a 9. červnem. Zde překonala rekordy Blizzardu jak v počtu streamovaných hodin, tak i v počtu těch sledovaných.



Zajímavostí jsou i prezentované statistiky. Hráči za první týden nahráli 276 milionů hodin, což je 11,5 mil. dní, resp. 31506 let. Obrázek hovoří o 2,73 mld. zabitých příšer, nicméně tisková zpráva zmiňuje dokonce 276 mld. démonů. To je více než 34násobek celé lidské populace. Hráči při hraní zemřeli téměř 317milionkrát, z toho skoro v 5,8 milionu případech za to mohl The Butcher. Na nejvyšší Level 100 se dostalo 6263 hráčů a v Hardcore se sem dostalo 163 nejlepších (zde je případná smrt trvalá). Nejoblíbenější postavou byla čarodějka.