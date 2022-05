Verbatim SWOVA128G zvládne pouze jeden zápis, což je ovšem vlastnost, ne chyba

Verbatim SWOVA128G je tedy taková moderní verze médií CD-R, respektive nepřepisovatelných médií. Na první pohled jde o běžné externí SSD s rozměry 108 x 46 x 9,5 mm a hmotností 55 gramů, jehož rychlost zápisu by si čerstvý majitel neměl ověřovat jen tak nazdařbůh. Jednou zapsaných dat se totiž už nezbaví.





Toto SSD nám nabídne kapacitu 128 GB a rozhraní USB 3.2 Gen 1 a dle dostupných informací bylo navrženo jako řešení, které vylučuje možnost nechtěného smazání dat či jejich přepisu, je určeno pro ty nejjednodušší způsoby zálohování a také prý nebudeme muset řešit problém se životností buněk, což asi nadzvedne nejedno obočí.

Těžko mluvit o řešení problému s životností elektronických pamětí NAND Flash v případě, kdy dané zařízení samo povolí jen jeden zápis, ale to pouze pokud se na tento problém díváme z hlediska počtu možných přepisů. Je tu ještě jeden úhel pohledu, a to udržení náboje v paměťových buňkách, přičemž Verbatim SWOVA128G slibuje, že si bude data pamatovat alespoň deset let, pokud bude SSD uloženo v teplotách do 55 °C. To znamená, že budeme moci zaplněné SSD prostě odložit do šuplíku a dál se o ně nestarat, neboť vzhledem k jedinému možnému zápisu stejně nebude možné buňky s daty udržovat v kondici opětovným zápisem, jak činí různé technologie jako Smart Read Refresh.

Pro zápis dat na SWOVA128G (až 180 MB/s) bude zapotřebí OS Windows 10 či 11 (ovšem ne verze S) s instalovaným .NET 4.8. Není přitom jasné, zda Verbatim k tomuto účelu poskytne nějakou speciální aplikaci, nebo bude možné využít jakoukoliv. Číst data ale bude možné na jakémkoliv zařízení a OS s podporou systému exFAT, a to rychlostí až 540 MB/s.

Samotný Verbatim přitom píše, že jde o zařízení určené pro běžné uživatele a že negarantuje stoprocentní ochranu proti přepisu dat. To napovídá, že toto omezení by asi šlo obejít, pokud by se o to někdo schopný pokusil. Vypadá to však, že SWOVA128G připravený nejdříve pro japonský trh, je produkt připravený i v reakci na nový zákon týkající se elektronického účetnictví. Ten vyžaduje, aby bylo ukládáno alespoň po doku sedmi let způsobem zajišťujícím, že s ním nebylo manipulováno.

Proto Verbatim poskytne i příslušný nástroj, který veškerá uložená data na SWOVA128G loguje s informacemi o názvu souboru, datumu a času a především s hashem. Z tohoto pohledu pak má takový produkt rozhodně svůj smysl, byť se Verbatim snaží sám vyvázat ze záruky toho, že s daty skutečně nepůjde manipulovat.