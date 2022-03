VESA uvádí certifikace pro vysokorychlostní kabely rozhraní DisplayPort

Konkrétně tu máme certifikace DisplayPort UHBR (Ultra-high Bit Rate) DP40 a DP80, které bude udělovat Video Electronics Standards Association (VESA) prostřednictvím svého DisplayPort UHBR Certification Program. Nové certifikace zákazníkům mají zajistit, že vybraný kabel skutečně zvládne potřebné rozlišení či další vlastnosti jako 8K 60Hz HDR, 4K 240Hz HDR, dva 4K 120Hz HDR nebo i čtyři 4K 60Hz HDR displejem, což je přímo spojeno s rozhraním DisplayPort 2.0.

VESA tak přináší jednak certifikaci DP40 a pokud má nějaký kabel získat alespoň tu, musí podporovat i UHBR10, čili prostě propustnost 10 Gb/s, jak definuje právě DisplayPort 2.0. To ale platí pro jednu linku, jež tu musí být celkem čtyři, čili ve výsledku půjde o propustnost 40 Gb/s.

V případě kabelů s certifikací DP80 už jde o UHBR20 s 20 Gb/s, a to také na čtyřech linkách pro výsledných 80 Gb/s. Pak už je v podstatě samozřejmé, že kabely s DP80 budou také podporovat UHBR13.5 s 13,5 Gb/s, jak DP2.0 rovněž definuje.

Dozvídáme se, že právě nyní už probíhá certifikace celé řady různých produktů v rámci DisplayPort UHBR Certification Program a první z nich už by měly tímto procesem brzy projít. Pokud jde ovšem o kabely, v jejich případě je to jednodušší, takže mnohé z nich s DP40 a DP80 jsou již ve výrobě a na trhu by se tak měly objevit brzy od firem jako Accell, BizLink a WIZEN.

Nést by samozřejmě měly jasně viditelná loga, jaká ukazuje doprovodný obrázek a k dispozici budou v plné velikosti i ve verzi Mini DisplayPort. Zajištěna je i zpětná kompatibilita s předchozími standardy včetně RBR (Reduced Bit Rate), HBR (High Bit Rate), HBR2 a HBR3, přičemž kabely pro DisplayPort Alt Mode (DisplayPort na USB typu C) už mají být k dispozici takové, které podporují UHBR.

