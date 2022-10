Vesmírná technologie z ISS jde na trh: baterie Enervenue s 20letou zárukou

I když si pod akumulátorem spousta lidí představuje především baterky Li-Ion, různých typů jsou desítky, ne-li stovky, pro různá použití s různými vlastnostmi. Dnes jsme vás už informovali o tom, že technologie z vesmírného výzkumu by se mohly dostat do chlazení nabíjecích kabelů pro elektromobily , není to ale jediná technologie, která by se mohla dostat "zpátky na Zemi". Společnostchce totiž vyrábět nikl-vodíkové akumulátory, které ale zdaleka nejsou ničím novým. Už řádku let se používají na Mezinárodní vesmírné stanici ISS nebo Hubbleově vesmírném teleskopu, najdeme je i na satelitech. Svůj smysl by ale mohly mít i pro pozemské použití zejména k vyrovnávání odběrových špiček, párování s OZE a podobně. Firma vidí ideální použití např. i v bufferech pro nabíječky elektromobilů v odlehlých místech, kde se mohou pomalu nabíjet v průběhu dne a noci a dodat rychle energii, když zde někdo přijede nabít svůj elektromobil bez výrazné změny na zatížení sítě.