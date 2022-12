Vesmírné nukleární baterie začnou využívat i americium místo plutonia

Nejrůznější vesmírná zařízení potřebují pro svůj provoz zdroj energie. Způsobů je mnoho a jedním z nich je použití jaderného paliva pro výrobu tepla nebo elektrické energie. Tyto nukleární baterie známé jako RPS (Radioisotope Power Systems) zpravidla pracují na principu rozpadu plutonia-238. Např. jeden 1,5kg modul General Purpose Heat Source (GPHS) z plutonia je schopen na začátku mise dodávat tepelný výkon okolo 250 W. Ten může být využit přímo jako teplo nebo pro výrobu elektrické energie. Výhodou je životnost na mnoho desítek let a není nutná údržba, což by se ve vesmíru dělalo dost těžko. Jenže je tu také jeden obrovský problém. Plutonium-238 je velmi vzácné a k dispozici je pouze z amerických a ruských zdrojů, což je pro vesmírné mise jiných států, jako je Velká Británie a obecně např. European Space Agency, problém.



National Nuclear Laboratory (NNL) a U.K. Space Agency v laboratořích přišli na nový způsob, který by měl využívat radioizotopu americia-241. Tento izotop má podobné vlastnosti jako plutonium-238, nicméně hlavní výhodou je jeho větší dostupnost. Je radioaktivní a jeho poločas rozpadu je přes 432 let, zhruba tolik by pak mohla nukleární baterie z americia napájet vesmírná zařízení. V běžném životě ho ale můžeme najít např. v detektorech kouře.

Projekt běží už od roku 2009 a získal vládní podporu ve výši 19 milionů liber. Nyní se otevře nová laboratoř v rámci Central Laboratory v Sellafieldu, kde bude docházet k extrakci americia (americium-241 vzniká v malých množstvích v jaderných reaktorech, ale jeho separační proces je poměrně složitý). Laboratoř bude plně v provozu do 4 let a nukleární baterie využívající americium má být použita např. v evropské misi Argonaut na Měsíc.