Veteráni z CD Projekt Red si založili studio Rebel Wolves

Konrad Tomaszkiewicz a Jakub Szamałek dříve pracovali i na dvou nejznámějších projektech studia CD Projekt Red, a sice na Zaklínači 3 a pak i na Cyberpunku 2077. Nyní ale už mají vlastní studio Rebel Wolves, které vzniklo v kanadském Novém Skotsku.

Tomaszkiewicz přitom vedl vývoj Zaklínače 3 a dále zastával i vysoké pozice při vývoji Cyberpunku 2077 (vice president of game development, secondary game director a head of production). Proč ale odešel ze studia CD Projekt Red? Táhne se za ním obvinění z šikany spolupracovníků, ovšem je třeba uvést, že to se později neprokázalo, nicméně Tomaszkiewicz se tehdy už posunul dál a začal pracovat pro filmovou školu ve Varšavě. Nyní ale už ve vlastním studiu působí jako CEO a herní ředitel.

Jakub Szamałek pracoval především na Cyberpunku 2077 jako jeden z hlavních autorů scénáře, což platí i pro DLC hry Zaklínač 3. Nyní si tak ve svém studiu zabral pozici Narrative Director, čili bude mít na starosti v podstatě to samé. Z CDPR přitom odešel v podobnou dobu jako Tomaszkiewicz, ovšem z jiných důvodů a mezitím pracoval na vlastní pěst jako autor pro různá herní studia.

Studio Rebel Wolves do svých řad přilákalo ještě dalších deset zkušených vývojářů, z nichž někteří pracovali třeba na titulu Shadow Warrior 2 či Thronebreaker. V plánu je ale nabrat další zaměstnance do plného stavu 80 lidí a zakladatelé mají v plánu udržovat své studio s tímto počtem.

Není také překvapivé, že prvním projektem tohoto studia bude RPG, a to konkrétněji ze žánru temné fantasy, a to z dosud neznámého světa. Cílem je prý vytvořit hru, která bude připomínat hraní dračího doupěte či prostě obecně "pen-and-paper RPG", a to v tom ohledu, že budeme moci dělat, co nás napadne a každá volba bude mít svůj důsledek. To autoři z Rebel Wolves považují za svatý grál RPG her.

