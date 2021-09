Většinu z 50 nejpopulárnějších titulů na Steamu lze hrát pod Linuxem

Ve Valve se jistě aktuálně pracuje na tom, aby do vypuštění konzole Steam Deck na trh vzrostla herní kompatibilita s tituly, které nejsou nativně určeny i pro linuxové systémy. Steam Deck totiž přijde především pro Linux, i když tato konzole založená na x86 APU bude podporovat i Windows včetně nejnovějších Windows 11

Dle Boiling Steam bychom si dnes mohli v linuxovém prostředí konzole Steam Deck zahrát celkem 36 titulů ze žebříčku Top 50 na Steamu. Některé jako Counter-Strike: Global Offensive či Dota 2 pochopitelně běží pod Linuxem nativně, zatímco jiné budou potřebovat Proton, což platí třeba pro The Witcher 3: Wild Hunt, Grand Theft Auto V, No Man's Sky, Monster Hunter: World, Path of Exile či Cyberpunk 2077.

Pak tu jsou ovšem i tituly jako Apex Legends, Destiny 2, Fall Guys: Ultimate Knockout či Paladins, v jejichž případě zatím máme smůlu a pod Linuxem si je nezahrajeme. Uvedených 36 her z 50 má přitom pod Linuxem fungovat dobře, přičemž 19 z nich běží nativně a zbylých 17 potřebuje Proton.

Další 4 hry nad rámec zmíněných 36 pod Protonem sice funguje, ale ne stoprocentně, čili zbývá pak 10 titulů, které aktuálně ani nemá smysl zkoušet. V rámci jednotlivých her také mohou nastat různé dílčí problémy, jako třeba v ARMA 3, kde nás systém Battle Eye odřízne od oficiálních serverů, nicméně lze si tvořit vlastní hry pro kooperaci.

Právě systémy, které mají chránit hru proti podvodníkům, jsou hlavním důvodem, proč některé hry nefungují. Jde konkrétně o EAC - Easy Anti-Cheat, který dělá problémy u osmi titulů a dva nefungují snad i kvůli DRM ochraně.

Čili to pro linuxové hraní vypadá velice nadějně, neboť nejde zpravidla o to, že by Proton nefungoval, ale spíše o to, aby se jej anticheatovací ochrany a DRM naučily rozpoznávat a podporovat. Pak už by se Valve mohlo přiblížit k celkové podpoře nejpopulárnějších her dostupných na Steamu.



