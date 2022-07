Video: Raketa Falcon 9 od SpaceX proletěla okolo Měsíce

Společnost SpaceX v pátek 22. července vyslala na oběžnou dráhu Země další várku satelitů Starlink čítající 43 kusů malých družic. V ten den bylo u kosmodromu Vandenberg v Kalifornii spíše zataženo, když ale raketa Falcon 9 proletěla mraky, kamera zachytila nevšední pohled, kdy kosmický kolos proletěl zdánlivě okolo Měsíce.





Poté došlo k úspěšnému odpojení druhého stupně rakety, který společně s nákladem komunikačních satelitů zamířil na oběžnou dráhu. První stupeň se po odpojení vrátil zpět na Zemi a dosedl na plovoucí plošinu nazvanou Of Course I Still Love You v Tichém oceánu. SpaceX si tak může odškrtnout další úspěšný start i s přistáním.





Jen za červenec SpaceX zvládlo uskutečnit start pěti misí se satelity Starlink, za celý rok 2022 rakety společnost Elona Muska vypravila již 32krát. Tímto letem byl tedy překonán rekord SpaceX z loňského roku, kdy bylo uskutečněno 31 startů.





Síť internetových satelitů Starlink má na oběžné dráze nyní již více než 2800 kusů, Elon Musk má ale v plánu tuto síť rozšířit až na 12 000 družic.